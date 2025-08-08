ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Георгий Черданцев: Шансы на трофей у «Локо» будут если все остальные проведут худший за последние 10 лет сезон
  • 21:56
    «Динамо» Мх и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ
  • 21:50
    Тер Стеген высказался о своей ситуации в «Барселоне»
  • 21:33
    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Лиги 1 сезона 2025/26
  • 23:23
    «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром
  • 23:03
    «Интер» одержал волевую победу над «Монако» в товарищеском матче
    «Брентфорд» и «Боруссия» М разошлись миром

    «Брентфорд» — «Боруссия» М: счет матча 2:2, обзор голов

    «Брентфорд» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью в результативной товарищеской встрече — 2:2.

    «Брентфорд» — «Боруссия» М
    «Брентфорд» — «Боруссия» М

    Счет открыла немецкая команда благодаря голу Гранта-Леона Раноса на 30-й минуте. Это был единственный гол в первом тайме.

    Во втором тайме «Брентфорд» не только смог сравнять счет, но и выйти вперед — Фабиу Карвалью на 69-й минуте восстановил равновесие, а Миккел Дамсгор двумя минутами позднее вывел хозяев вперед. За 4 минуты до окончания матча Франк Онора спас гладбахцев от поражения.

    Брентфорд — Боруссия М 2:2
    Голы: 0:1 (58'), 1:1 Philip Brittijn (45 + 1'), 2:1 Лука Туньич (85'), 2:2 Геррит Наубер (90 + 4') Брентфорд: Маттейс Брандерхорст, Иву Пинту (Лука Туньич, 77'), Шон Адевойе (Иван Маркес, 77'), Яспер Дальхауз, Эдуар Мишю (Tristan Schenkhuizen, 90'), Райан Фоссо, Димитрис Лимниос, Пол Гладон, Кристоффер Петерсон (Макан Айко, 77'), Justin Hubner, Philip Brittijn Боруссия М: Яри де Бассер, Дин Джеймс, Йорис Крамер, Геррит Наубер, Матс Дейл, Матис Сюрай (Yassir Salah Rahmouni, 57'), Эверт Линторст (Финн Штоккерс, 86'), Калвин Твигт, Виктор Эдвардсен (Мелле Меленстеном, 69'), Милан Смит, Ришонелл Маргарет (Оскар Петтерссон, 46') Предупреждения: Виктор Эдвардсен (75'), Яспер Дальхауз (79'), Геррит Наубер (79'), Эдуар Мишю (90') Удаление: Калвин Твигт (54')

    «Брентфорд» сыграет следующий матч 17 августа против «Ноттингема Форест» в АПЛ, «Гладбах» в этот же день сыграет в первом раунде Кубка Германии против «Дельменхорста». Обе команды свои встречи провели в гостях.

