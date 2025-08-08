ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Биджиев выразил недовольство работой судей в матче против «Акрона»

    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал ничью своей команды с «Акроном» (1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

    Хасанби Биджиев
    Хасанби Биджиев

    «С чем была связана замена Джавада? Пришлось пойти на этот шаг, мы не могли рисковать. Он получил желтую карточку. Но, честно говоря, непонятно, за что он получил предупреждение. И вообще, по ряду других эпизодов были непонятные решения судьи.

    Было понятно, что "Акрон" настроит свою игру за счет длинных передач на Дзюбу и навяжет много верховой борьбы. Мы готовились к этому, но момент с аута мы не доработали и пропустили мяч. Было много борьбы и единоборств. Другой игра и не могла быть, учитывая, что поле было тяжелое после дождя. У нас были неплохие моменты в первом тайме — забили гол, попали в перекладину. В конце матча мы могли забить, но пробили выше ворот», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

    Махачкалинцы с 5 очками находятся на 9-й строчке РПЛ. В следующем туре «Динамо» 18 августа в Саранске сыграет с «Пари НН».

