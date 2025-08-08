Биджиев выразил недовольство работой судей в матче против «Акрона»

Главный тренер махачкалинскогопрокомментировал ничью своей команды с(1:1) в матче 4-го тура РПЛ.

«С чем была связана замена Джавада? Пришлось пойти на этот шаг, мы не могли рисковать. Он получил желтую карточку. Но, честно говоря, непонятно, за что он получил предупреждение. И вообще, по ряду других эпизодов были непонятные решения судьи.

Было понятно, что "Акрон" настроит свою игру за счет длинных передач на Дзюбу и навяжет много верховой борьбы. Мы готовились к этому, но момент с аута мы не доработали и пропустили мяч. Было много борьбы и единоборств. Другой игра и не могла быть, учитывая, что поле было тяжелое после дождя. У нас были неплохие моменты в первом тайме — забили гол, попали в перекладину. В конце матча мы могли забить, но пробили выше ворот», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Махачкалинцы с 5 очками находятся на 9-й строчке РПЛ. В следующем туре «Динамо» 18 августа в Саранске сыграет с «Пари НН».