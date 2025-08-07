ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Невидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • 11:12
    • Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена
  • 09:08
    • «Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро
  • 07:49
    • Хачанов вышел в финал турнира в Торонто
  • 10:47
    • Официально: «Бёрнли» подписал Угочукву из «Челси»
  • 08:40
    • Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ по версии NHL Network
    Все новости спорта

    Педро: На старте сезона «Зенит» не должен был терять много очков

    Хавбек «Зенита» Педро оценил результаты питерской команды на старте сезона в РПЛ.

    Педро
    Педро

    В первых трех матчах «Зенит» набрал 5 очков. Ранее питерцы разошлись миром с ЦСКА (1:1).

    «Мы потеряли ряд очков, которые не должны были терять. Но при этом, мне кажется, мы показываем хорошую игру, хороший футбол. И, кажется, если продолжим делать то же самое, обязательно наверстаем упущенное и восполним все потери.

    Я провел очень качественную предсезонку и чувствую себя замечательно. Да, я играл во всех матчах по 90 минут и планирую продолжать показывать все, на что способен, прибавлять и помогать команде», — заявил бразилец в интервью пресс-службе петербуржцев.

    В субботу, 9 августа, «Зенит» в 4-м туре РПЛ встретится на выезде с «Ахматом».

