Педро: На старте сезона «Зенит» не должен был терять много очков

Хавбекоценил результаты питерской команды на старте сезона в РПЛ.

В первых трех матчах «Зенит» набрал 5 очков. Ранее питерцы разошлись миром с ЦСКА (1:1).

«Мы потеряли ряд очков, которые не должны были терять. Но при этом, мне кажется, мы показываем хорошую игру, хороший футбол. И, кажется, если продолжим делать то же самое, обязательно наверстаем упущенное и восполним все потери.

Я провел очень качественную предсезонку и чувствую себя замечательно. Да, я играл во всех матчах по 90 минут и планирую продолжать показывать все, на что способен, прибавлять и помогать команде», — заявил бразилец в интервью пресс-службе петербуржцев.

Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 9 августа, «Зенит» в 4-м туре РПЛ встретится на выезде с «Ахматом».