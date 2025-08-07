«Панатинаикос» и «Шахтер» сыграли вничью в матче квалификации ЛЕ

Завершились два первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч «Панатинаикос» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

Футбол. Лига Европы. Квалификация Панатинаикос — Шахтёр Д 0:0 Голы: 1:0 Hall Ben (автогол) (3'), 1:1 Matthew Fitzpatrick (9'), 2:1 Инги Йонхардссон (56') Панатинаикос: Бартломей Дронговский, Эрик Палмер-Браун, Ахмед Туба, Гиоргос Кирьякопулос (Филип Младенович, 55'), Неманья Максимович, Педро Чиривелья (Манолис Сиопис, 55'), Факундо Пельистри, Тете (Анасс Зарури, 68'), Яннис Коцирас, Кароль Свидерски (Александр Еремеевн, 81'), Filip Đuricic (Адам Черин, 55') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Невертон, Георгий Судаков, Марлон Гомес (Артем Бондаренко, 46'), Олег Андреевич Очеретько, Педриньо, Кауан Элиас (Эгиналдо, 73'), Alisson Santana Lopes da Fonseca Предупреждения: Марлон Гомес (16'), Педро Чиривелья (20'), Гиоргос Кирьякопулос (46')

Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа.

В параллельном поединке «Зриньски» и «Брейдаблик» сыграли вничью (1:1).

У гостей единственный гол забил Тобиас Томсен на 18-й минуте.

В составе «Зриньски» отличился Неманья Бильбия на 72-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига Европы. Квалификация Зриньски — Брейдаблик 1:1 Голы: 0:1 Tobias Bendix Thomsen (18'), 1:1 Неманья Бильбия (пенальти) (72') Зриньски: Керим Мемия (Матео Сушич, 46'), Тони Шуньич, Петар Мамич, Антонио Иванчич (Томислав Киш, 46'), Неманья Бильбия, Goran Karacic, Ilija Masic, Igor Savic, Stefano Surdanovic (Borna Filipovic, 68'), Leo Mikic, Jakov Pranjic (Matej Sakota, 76') Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Хёскульдур Гюннлёйхссон, Виктор Эрн Маргейрссон, Дамир Муминович, Асгейр Хельги Оррасон, Кристинн Стейндорссон (Oli Omarsson, 66'), Виктор Карл Эйнарссон, Tobias Bendix Thomsen (Кристофер Кристинссон, 83'), Agust Orri Thorsteinsson, Valgeir Valgeirsson, Kristinn Jonsson (Давид Ингварссон, 67') Предупреждение: Ilija Masic (15')

Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в Коупавогюре (Исландия).