Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон перенесет операцию на колене

Полузащитникполучил серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена, ему предстоит операция, сообщает сайт команды.

«В ближайшие дни Джеймсу будет сделана операция, после чего он приступит к реабилитации под руководством нашей медицинской команды. Все в клубе желают Джеймсу полного и скорейшего выздоровления. Мы будем поддерживать его на каждом шагу», — говорится в заявлении клуба.

Травма была получена в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) в Гонконге. Мэддисон не смог самостоятельно покинуть поле, и после матча тренер Томас Франк выразил обеспокоенность серьезностью повреждения.

Ожидается, что 28-летний хавбек пропустит большую часть нового сезона из-за длительной реабилитации после операции, ориентировочно это 6-7 месяцев восстановления.