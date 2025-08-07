ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майк МеньянНевидимые звезды: почему топ-вратари — самые недооцененные игроки трансферного рынка
  • 13:20
    • Агент: Мангаш перешел в «Спортинг», сделка закрыта
  • 11:12
    • Тюкавин поделился деталями восстановления после травмы колена
  • 09:08
    • «Зенит» интересуется нападающим «Севильи» Ромеро
  • 14:30
    • Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон перенесет операцию на колене
  • 12:51
    • Football Italia: «Комо» хочет заполучить вратаря «Барселоны»
    Все новости спорта

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон перенесет операцию на колене

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Тоттенхэм
    Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон получил серьезную травму — разрыв крестообразной связки колена, ему предстоит операция, сообщает сайт команды.

    Джеймс Мэддисон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Мэддисон

    «В ближайшие дни Джеймсу будет сделана операция, после чего он приступит к реабилитации под руководством нашей медицинской команды. Все в клубе желают Джеймсу полного и скорейшего выздоровления. Мы будем поддерживать его на каждом шагу», — говорится в заявлении клуба.

    Травма была получена в товарищеском матче с «Ньюкаслом» (1:1) в Гонконге. Мэддисон не смог самостоятельно покинуть поле, и после матча тренер Томас Франк выразил обеспокоенность серьезностью повреждения.

    Ожидается, что 28-летний хавбек пропустит большую часть нового сезона из-за длительной реабилитации после операции, ориентировочно это 6-7 месяцев восстановления.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Казахи зацепятся за положительный результат?
  • «Лозанна» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Хачанов обыграет Зверева и выйдет в финал «тысячника» в Торонто?
  • Зверев — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Хачанов обыграет Шелтона и возьмет титул в Торонто?
  • Хачанов — Шелтон. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лозанна — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мбоко — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Спарта — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Муте — Макдональд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Томпсон — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры