«АЕК Ларнака» разгромила «Легию», а «Брага» обыграла «ЧФР Клуж»

Завершились 2 первых матча 1/2 финала квалификации Лиги Европы.
В одной из встреч «АЕК Ларнака» обыграла «Легию» со счетом 4:1.
В составе кипрсой команды голы записали на свой счет Пере Понс на 16-й минуте, Кароль Ангельски на 48-й минуте и Ерсон Чакон на 78-й минуте.
На 85-й минуте нападающий «Легии» Милета Райович забил гол в свои ворота.
У гостей единственный мяч записал на свой счет Жан-Пьер Нсаме на 18-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
АЕК Ларнака — Легия 4:1
Голы: 1:0 Пере Понс (16'), 1:1 Жан-Пьер Нсаме (18'), 2:1 Кароль Ангельски (48'), 3:1 Yerson Chacon (78'), 4:1 Милета Райович (автогол) (85')
АЕК Ларнака: Златан Аломерович, Валентин Роберж (Хорхе Мирамон, 27'), Анхель Гарсия Кабесали, Пере Понс, Хрвое Миличевич, Джордже Иванович (Юссеф Амин, 90'), Кароль Ангельски (Enzo Cabrera, 63'), Godswill Ekpolo, Jeremie Gnali (Jimmy Suarez, 63'), Gus Ledes, Yerson Chacon
Легия: Кацпер Тобиаш, Петар Стоянович (Мигель Альфарела, 54'), Рубен Винагре, Стив Капюади, Ваган Бичахчян (Рёя Морисита, 70'), Клод Гонсальвес (Кацпер Ходына, 70'), Рафал Аугустыняк, Bartosz Kapustka, Павел Вшолек, Жан-Пьер Нсаме (Милета Райович, 79'), Jan Ziolkowski
Предупреждения: Ваган Бичахчян (45 + 1'), Хорхе Мирамон (61'), Bartosz Kapustka (89'), Jan Ziolkowski (90 + 4')
Ответная игра между этими командами состоится 14-го августа в Варшаве (Польша).
В параллельном матче «Брага» в гостях обыграла «ЧФР Клуж» со счетом 2:1.
У португальской команды дублем отметился Жан-Батист Горби, забив голы на 17-й и 50-й минутах встречи.
Единственный гол у «ЧФР Клужа» забил Шерифф Синюан на 30-й минуте.
Футбол. Лига Европы. Квалификация
ЧФР Клуж — Брага 1:2
Голы: 0:1 Жан-Батист Горби (17'), 1:1 Шерифф Синюан (30'), 1:2 Жан-Батист Горби (50')
ЧФР Клуж: Отто Хиндрих, Матей Илие, Шерифф Синюан, Дамьян Джокович (Tidiane Keita, 63'), Меритон Кореница (Андрей Кордя, 85'), Вирджилиу Постолаки (Leo Bolgado, 63'), Луис Мунтяну (Marko Gjorgjievski, 89'), Antonio Bosec, Mario Camora, Alin Razvan Fica, Beni Nkololo
Брага: Лукаш Горничек, Густаф Лагербильке, Сику Ньякате, Паулу Оливейра, Виктор Гомес, Родриго Саласар (Рубен Фернандеш, 74'), Фран Наварро (Амин Эль-Уаззани, 74'), Жан-Батист Горби, Жоау Моутинью, Рикарду Орта (Diego Rodrigues, 82'), Mario Dorgeles (Пау Виктор, 82')
Предупреждения: Меритон Кореница (7'), Leo Bolgado (77')
Ответный матч между этими командами состоится 14-го августа в Браге (Португалия).