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    Лукман перестал посещать тренировки «Аталанты»

    Футбол Футбол Италии Аталанта Интер Трансферы
    Нападающий итальянской «Аталанты» нигериец Адемола Лукман перестал посещать тренировки команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Адемола Лукман
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    Адемола Лукман

    В воскресенье футболист опубликовал в соцсетях заявление о желании покинуть клуб. Лукман выразил недовольство блокировкой своего трансфера со стороны руководства и призвал стороны найти компромисс. Миланский «Интер» проявляет интерес к игроку и предложил «Аталанте» 45 миллионов евро, но получил отказ.

    По данным источника, после публикации Лукман не появился на тренировках ни в понедельник, ни во вторник. Ему грозит штраф по итогам внутреннего дисциплинарного разбирательства. Однако руководство клуба не планирует удерживать зарплату футболиста, чтобы не испортить окончательно отношения с ним.

    «Аталанта» рассчитывает получить за Лукмана не менее 50 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел 31 матч в Серии А, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

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