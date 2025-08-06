Лукман перестал посещать тренировки «Аталанты»

Нападающий итальянскойнигериецперестал посещать тренировки команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В воскресенье футболист опубликовал в соцсетях заявление о желании покинуть клуб. Лукман выразил недовольство блокировкой своего трансфера со стороны руководства и призвал стороны найти компромисс. Миланский «Интер» проявляет интерес к игроку и предложил «Аталанте» 45 миллионов евро, но получил отказ.

По данным источника, после публикации Лукман не появился на тренировках ни в понедельник, ни во вторник. Ему грозит штраф по итогам внутреннего дисциплинарного разбирательства. Однако руководство клуба не планирует удерживать зарплату футболиста, чтобы не испортить окончательно отношения с ним.

«Аталанта» рассчитывает получить за Лукмана не менее 50 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист провел 31 матч в Серии А, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.