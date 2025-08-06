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    «Кайрат» — «Слован»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Кайрат Слован Братислава Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» и «Слован» будут выяснять сильнейшего. Первый матч серии состоится 6 августа в 18:00 мск.

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    Для «Кайрата» это будет уже пятый поединок в квалификации. Ранее клуб прошел «Олимпию» и КуПС. По итогу этих встреч алматинцы набрали 2 победы, ничью и одно поражение. Перед игрой хозяева имеют серию из трех побед.

    «Слован» недавно стартовал в новом сезоне. За 4 поединка гости ни разу не проиграли. В третий раунд клуб прошел после того, как без особых проблем обыграл «Зриньски» с общим счетом 6:2. Таким образом, для хозяев «Слован» является довольно опасным соперником, который имеет большой опыт участия в еврокубках.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    «Кайрат» считают фаворитом. По мнению экспертов, у него больше шансов на успех.

    • Букмекеры дают 2.23 на победу хозяев и 3.35 на победу гостей.

    • Прогноз LiveSport: команды устроят голевой размен, но в этой рубке будет победитель.

    • Искусственный интеллект считает, что «Кайрат» победит 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Слован» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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