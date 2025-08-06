Кайрат — Слован: прогноз на футбол и ставка за 1.95

Кайрат
Слован
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» поднялся на первое место в чемпионате Казахстана, опередив «Астану» на три очка. Действующий чемпион набрал 43 пункта, в 19 туре команда с минимальным счётом переиграла «Улытау» (1:0).
Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).
Кайрат — Слован: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Кайрат» выдаёт победную серию из трёх матчей, выиграв в матчах чемпионата Казахстана и Лиги чемпионов.
«Слован»
Турнирная таблица: «Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии с 4 очками. В рамках 2 тура внутреннего первенства команда из Братиславы выиграла у клуба «Подбрезова» (4:1).
Последние матчи: В Лиге чемпионов «Слован» стартовал со второго отборочного раунда. На этой стадии словацкий клуб выбил из турнира боснийский коллектив «Зриньски» (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Слован» одержал три победы и два раза сыграл вничью.
Статистика для ставок
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Слован» — чемпион Словакии
- «Кайрат» и «Слован» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.30, а победа «Слована» — в 3.45.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: Оба клуба активно играют в линии атаки, в среднем за игру забивают 2 гола.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Кайрата».
Ставка: Победа «Кайрата» с коэффициентом 2.17.