Кайрат — Слован: прогноз на футбол и ставка за 1.95

«Кайрат» из Казахстана дома примет «Слован» из Словакии в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 6 августа, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — «Слован», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» поднялся на первое место в чемпионате Казахстана, опередив «Астану» на три очка. Действующий чемпион набрал 43 пункта, в 19 туре команда с минимальным счётом переиграла «Улытау» (1:0).

Последние матчи: «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Кайрат» выдаёт победную серию из трёх матчей, выиграв в матчах чемпионата Казахстана и Лиги чемпионов.

«Слован»

Турнирная таблица: «Слован» занимает 2 место в чемпионате Словакии с 4 очками. В рамках 2 тура внутреннего первенства команда из Братиславы выиграла у клуба «Подбрезова» (4:1).

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Слован» стартовал со второго отборочного раунда. На этой стадии словацкий клуб выбил из турнира боснийский коллектив «Зриньски» (4:0 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Слован» одержал три победы и два раза сыграл вничью.

Статистика для ставок

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Слован» — чемпион Словакии

«Кайрат» и «Слован» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.30, а победа «Слована» — в 3.45.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Оба клуба активно играют в линии атаки, в среднем за игру забивают 2 гола.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе «Кайрата».

Ставка: Победа «Кайрата» с коэффициентом 2.17.