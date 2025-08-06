Для «канониров» это будет четвертый поединок. Ранее они обыграли «Ньюкасл» и «Милан», а также уступили «Тоттенхэму».
«Вильярреал» провел более насыщенную предсезонку. «Желтые» сыграли 6 матчей, но при этом ни в одном из них им не удалось добиться победы.
Очные встречи: последний раз команды пересекались в 2021 году в матче Лиги Европы и была зафиксирована нулевая ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Арсенал» выступает у букмекеров фаворитом. Ставки принимаются с коэффициентами 1.36 и 6.30 соответственно.
- Эксперты LiveSport считают, что «Арсенал» не оставит «Вильярреалу» шансов. Прогноз доступен здесь.
- Искусственный интеллект пророчит «Арсеналу» крупную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.
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