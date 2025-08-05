В Сербии подтвердили интерес «Зенита» к Митровичу

Петербургскийможет подписать нападающего саудовского «Аль-Хиляля»

«У нас тоже есть информация о возможном его переходе в "Зенит". Хотя раньше были и другие клубы, но, в любом случае Индзаги не видит его в "Аль-Хиляле". На хорошие деньги, и если приблизительно таких не будет в других клубах? Он может согласиться», — сказал сербский журналист Иван Цветкович «СЭ».

Некоторые российские СМИ сообщили, что 30-летний Митрович общался с Сергеем Семаком по видеосвязи на предмет перехода. Сейчас на Transfermarkt нападающий оценивается в 18 млн евро.

Митрович известен по выступлениям за сборную Сербии, «Фулхэм», «Ньюкасл», «Андерлехт» и «Партизан».