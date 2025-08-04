В 18-м туре чемпионата Бразилии состоится поединок. Он пройдет в Порту-Алегри 4 августа. Начало в 02:30 мск.

Обе команды набрали неплохую форму. «Интернасьонал» и «Сан-Паулу» не проигрывают уже четыре тура, имея по 3 победы и одной ничье.

Исходя из результатов очной серии, кто-то с большой вероятностью сегодня может прервать свою беспроигрышную полосу. Этот кто-то может быть «Сан-Паулу», поскольку в пяти играх он уступил трижды. Посмотрим, как в итоге сложится этот результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов: 2.12 против 3.95.

Эксперты LiveSport не согласны с такой расстановкой сил и предложили свой вариант в прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интернасьонал» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.