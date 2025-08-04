Обе команды набрали неплохую форму. «Интернасьонал» и «Сан-Паулу» не проигрывают уже четыре тура, имея по 3 победы и одной ничье.
Исходя из результатов очной серии, кто-то с большой вероятностью сегодня может прервать свою беспроигрышную полосу. Этот кто-то может быть «Сан-Паулу», поскольку в пяти играх он уступил трижды. Посмотрим, как в итоге сложится этот результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов: 2.12 против 3.95.
- Эксперты LiveSport не согласны с такой расстановкой сил и предложили свой вариант в прогнозе.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интернасьонал» — «Сан-Паулу» смотрите на LiveCup.Run.
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