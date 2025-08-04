Интернасьонал — Сан-Паулу. Ставка (к. 4.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

Интернасьонал
Сан-Паулу
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» нынче выглядит не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 16 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» уступил «Флуминенсе» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Васко да Гамой» (1:1). А вот поединок с «Сантосом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интернасьонал» нынче крайне нестабилен. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сан-Паулу» на 4 зачетных балла отстает от 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Паулу» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Флуминенсе» (3:1). А вот чуть ранее она одолела еще и «Жувентуде» (1:0).
При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Паулу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 18 мячей в 17 поединках чемпионата.
При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще гола за матч. Зато команда победила в 4 своих последних поединках.
Команда на данном этапе заметно прибавляет в плане игры и результатов. Беспроигрышная серия составляет уже 5 матчей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой успешный ход.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Интернасьонал» не побеждает 2 матча кряду
- «Сан-Паулу» победил в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
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Прогноз: «Сан-Паулу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно проведет встречу максимально агрессивно.
«Интернасьонал» в последних матчах явно не преуспевал, и пока непонятно, за счет чего команда сможет прибавить.
Ставка: Победа «Сан-Паулу» за 4.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20