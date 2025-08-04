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    «Интернасьонал» ждет разочарование?

    Интернасьонал — Сан-Паулу. Ставка (к. 4.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Сан-Паулу»
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    Алан Патрик
    4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Августа 2025 года

    Интернасьонал

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    •  Интернасьонал 02:30 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
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    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» нынче выглядит не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» уступил «Флуминенсе» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Васко да Гамой» (1:1). А вот поединок с «Сантосом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Интернасьонал» нынче крайне нестабилен. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

    Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сан-Паулу» на 4 зачетных балла отстает от 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Паулу» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Флуминенсе» (3:1). А вот чуть ранее она одолела еще и «Жувентуде» (1:0).

    При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Паулу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 18 мячей в 17 поединках чемпионата.

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    При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще гола за матч. Зато команда победила в 4 своих последних поединках.

    Команда на данном этапе заметно прибавляет в плане игры и результатов. Беспроигрышная серия составляет уже 5 матчей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой успешный ход.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Интернасьонал» не побеждает 2 матча кряду

    • «Сан-Паулу» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: «Сан-Паулу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно проведет встречу максимально агрессивно.

    «Интернасьонал» в последних матчах явно не преуспевал, и пока непонятно, за счет чего команда сможет прибавить.

    Ставка: Победа «Сан-Паулу» за 4.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

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    Интернасьонал — Сан-Паулу: прогноз и ставка за 4.20, статистика, коэффициенты матча 04.08.202502:30. «Интернасьонал» ждет разочарование?
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