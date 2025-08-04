Интернасьонал — Сан-Паулу. Ставка (к. 4.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Сан-Паулу», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» нынче выглядит не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» на 5 очков отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 17 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» уступил «Флуминенсе» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Васко да Гамой» (1:1). А вот поединок с «Сантосом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Интернасьонал» нынче крайне нестабилен. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Интернасьонал» традиционно успешно противостоит «Сан-Паулу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена подтянуться к лидирующей группе.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» сражается за высокие места. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сан-Паулу» на 4 зачетных балла отстает от 6 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сан-Паулу» переиграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Флуминенсе» (3:1). А вот чуть ранее она одолела еще и «Жувентуде» (1:0).

При этом «Сан-Паулу» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Паулу» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 18 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Сан-Паулу» пропускает в среднем чаще гола за матч. Зато команда победила в 4 своих последних поединках.

Команда на данном этапе заметно прибавляет в плане игры и результатов. Беспроигрышная серия составляет уже 5 матчей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается продлить свой успешный ход.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Интернасьонал» не побеждает 2 матча кряду

«Сан-Паулу» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: «Сан-Паулу» нынче выглядит монолитнее оппонента, и явно проведет встречу максимально агрессивно.

«Интернасьонал» в последних матчах явно не преуспевал, и пока непонятно, за счет чего команда сможет прибавить.

Ставка: Победа «Сан-Паулу» за 4.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20