В воскресенье, 19 апреля, «Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» в рамках 15-го тура аргентинской Апертуры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Ход игры
18' Замена в составе «Ривера»: Максимилиано Салас вышел, ушел Себастьян Дриусси.
17' Повреждение у Себастьяна Дриусси, медики «Ривера» приглашены на поле.
16' Организованно обороняются игроки «Боки», успевая в перестроениях за перемещениями мяча в атаке «Ривера».
15' Разыгрывают мяч футболисты «Ривера» в середине поля.
14' Подача Акуньи в штрафную «Боки», отбились гости.
13' Желтая карточка показана Адаму Барейро.
12' Больше «Ривер Плейт» владеет мячом, игроки «Боки» играют от обороны.
10' Мерентьель вырывался на ударную позицию в штрафной «Ривера», но защитники хозяев действуя сообщая сумели ему помешать.
10' Не стесняются соперники срывать атаки друг друга за счет мелких фолов.
09' Повреждение у защитника «Ривера» Лукаса Куарты, но сумел он самостоятельно продолжить встречу.
08' Подача Томаса Гальвана в штрафную «Боки», играя на выходе забрал мяч вратарь гостей Брей.
06' Дальний удар Маркоса Акуньи пришелся в одного из защитников «Боки» и до ворот гостей не долетел.
05' В спокойном ключе начинается матч.
04' Игроки «Ривера» положив мяч вниз приступили к позиционной атаке.
03' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств.
02' Кендри Паэс прорвался к штрафной «Боки» и прострелил вдоль ворот, вратарь гостей Леандро Брей мяч руками перехватил
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боки Хуниорс».
До матча
22:54 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!
22:50 Матч пройдет на стадионе «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе, вмещающем 85 018 зрителей.
22:40 Главным судьей матча будет Дарио Умберто Эррера.
Стартовые составы команд
«Ривер Плейт»: Бельтран, Монтьель, Куарта, Риверо, Акунья, Морено, Паэс, Меса, Гальван, Дриусси, Колиндо.
«Бока Хуниорс»: Брей, Вейгандт, Ди Лолло, Коста, Бланко, Аскасибар, Паредес, Дельгадо, Аранда, Мерентьель, Барейро.
Личные встречи
В нынешнем сезоне команды провели 1 матч между собой, в ноябре 2025 года «Бока Хуниорс» дома победил со счётом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 257 матчей, в 92 играх победил «Бока Хуниорс», в 85 «Ривер Плейт», оставшиеся 80 матчей завершились вничью.