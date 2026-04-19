Кто победит в «суперклассико»?

В воскресенье, 19 апреля, «Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» в рамках 15-го тура аргентинской Апертуры. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Замена в составе «Ривера»: Максимилиано Салас вышел, ушел Себастьян Дриусси.

17' Повреждение у Себастьяна Дриусси, медики «Ривера» приглашены на поле.

16' Организованно обороняются игроки «Боки», успевая в перестроениях за перемещениями мяча в атаке «Ривера».

15' Разыгрывают мяч футболисты «Ривера» в середине поля.

14' Подача Акуньи в штрафную «Боки», отбились гости.

13' Желтая карточка показана Адаму Барейро.

12' Больше «Ривер Плейт» владеет мячом, игроки «Боки» играют от обороны.

10' Мерентьель вырывался на ударную позицию в штрафной «Ривера», но защитники хозяев действуя сообщая сумели ему помешать.

10' Не стесняются соперники срывать атаки друг друга за счет мелких фолов.

09' Повреждение у защитника «Ривера» Лукаса Куарты, но сумел он самостоятельно продолжить встречу.

08' Подача Томаса Гальвана в штрафную «Боки», играя на выходе забрал мяч вратарь гостей Брей.

06' Дальний удар Маркоса Акуньи пришелся в одного из защитников «Боки» и до ворот гостей не долетел.

05' В спокойном ключе начинается матч.

04' Игроки «Ривера» положив мяч вниз приступили к позиционной атаке.

03' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств.

02' Кендри Паэс прорвался к штрафной «Боки» и прострелил вдоль ворот, вратарь гостей Леандро Брей мяч руками перехватил

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боки Хуниорс».

До матча

22:54 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе, вмещающем 85 018 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Дарио Умберто Эррера.

Стартовые составы команд

«Ривер Плейт»: Бельтран, Монтьель, Куарта, Риверо, Акунья, Морено, Паэс, Меса, Гальван, Дриусси, Колиндо.

«Бока Хуниорс»: Брей, Вейгандт, Ди Лолло, Коста, Бланко, Аскасибар, Паредес, Дельгадо, Аранда, Мерентьель, Барейро.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч между собой, в ноябре 2025 года «Бока Хуниорс» дома победил со счётом 2:0. За всю историю команды сыграли между собой 257 матчей, в 92 играх победил «Бока Хуниорс», в 85 «Ривер Плейт», оставшиеся 80 матчей завершились вничью.