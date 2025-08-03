Клубы все еще без побед в новом сезоне турнира. Хозяева сыграли вничью с «Родиной» и проиграли «Уралу». У «канониров» две ничьи — с КАМАЗом и «Шинником».
В прошлом сезоне у «Черноморца» и «Арсенала» было две очных встречи в ФНЛ — 1:0 в пользу «Арсенала» и нулевая ничья.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.17 на победу «Черноморца», 3.10 на ничью, 3.65 на победу «Арсенала».
- Эксперты LiveSport: считают, что «Черноморцу» по силам справиться с «Арсеналом». Подробнее в их прогнозе.
- Искусственный интеллект: прогнозирует победу «Черноморца» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Черноморец» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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