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    «Черноморец» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 3-го тура ФНЛ «Черноморец» примет тульский «Арсенал». Старт поединка в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Клубы все еще без побед в новом сезоне турнира. Хозяева сыграли вничью с «Родиной» и проиграли «Уралу». У «канониров» две ничьи — с КАМАЗом и «Шинником».

    В прошлом сезоне у «Черноморца» и «Арсенала» было две очных встречи в ФНЛ — 1:0 в пользу «Арсенала» и нулевая ничья.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 2.17 на победу «Черноморца», 3.10 на ничью, 3.65 на победу «Арсенала».

    • Эксперты LiveSport: считают, что «Черноморцу» по силам справиться с «Арсеналом». Подробнее в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект: прогнозирует победу «Черноморца» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Черноморец» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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