Черноморец — Арсенал Тула: прогноз на футбол и ставка за 2.12

Черноморец
Арсенал Тула
«Черноморец»
Турнирное положение: «Черноморец» после двух туров Первой лиги занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
В активе команды из Новороссийска по одному поражению и ничейному результату. Клуб забил три мяча, пропустив четыре от соперников.
Черноморец — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом туре «Черноморец» поделил очки с клубом «Родина» (1:1). Ничью принес гол Владислава Мастерного.
Во втором туре «Черноморец» выдал яркий матч против «Урала» в гостях. Команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, однако не удержала ничью.
Защитник «Урала» Сильвие Бегич принес победу хозяевам поля на 90+2-й минуте. Матч завершился победой 3:2.
Не сыграют: травмирован полузащитник Зикрула Магомедов.
Состояние команды: для «Черноморца» данный матч станет первым в сезоне при домашних трибунах. Команда надеяться на удачное выступление.
Несмотря на блеклый старт, «Черноморец» по праву считается одним из претендентов на повышение по итогам сезона, и в этом матче команда намерена это доказать.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Тульский «Арсенал» начал сезон в Первой лиге с двух ничейных матчей.
С двумя баллами команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Разница мячей — 2:2.
Последние матчи: в первом туре «Арсенал» поделил очки в матче против КАМАЗа (1:1). В составе туляков отличился нападающий Амур Калмыков.
Во втором туре «Арсенал» вновь не смог победить. Команда сыграла вничью при домашних трибунах против «Шинника» (1:1). На этот раз забитым мячом отметился полузащитник Эдарлин Рейес.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: игра «Арсенала» на старте сезона вызывает множество вопросов, касаемо перспектив клуба в борьбе за повышение.
В матчах не с самыми сильными соперниками туляки смотрелись неубедительно. Команда не смогла удержать победу в двух матчах к ряду.
«Черноморец» может считаться более крепким оппонентом и точно создаст проблемы тульскому «Арсеналу».
Статистика для ставок
- «Черноморец» пропустил четыре мяча за два матча
- «Арсенал» сыграл два матча вничью подряд
- «Черноморец» имеет проблемы с составом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничейный результат оценивается в 3.00, а победа «Арсенала» — 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.43 соответственно.
- 3.60Краснодар — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Пари НН — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.55Ростов — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «Черноморец» выглядит солиднее и обладает более качественным составом.
Ставка: Победа «Черноморца» в матче за 2.12.
Прогноз: можно предположить игру с малым количеством забитых мячей.
Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.34.