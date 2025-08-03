Черноморец — Арсенал Тула: прогноз на футбол и ставка за 2.12

«Черноморец» встретится с тульским «Арсеналом» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Черноморец»

Турнирное положение: «Черноморец» после двух туров Первой лиги занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В активе команды из Новороссийска по одному поражению и ничейному результату. Клуб забил три мяча, пропустив четыре от соперников.

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Последние матчи: в первом туре «Черноморец» поделил очки с клубом «Родина» (1:1). Ничью принес гол Владислава Мастерного.

Во втором туре «Черноморец» выдал яркий матч против «Урала» в гостях. Команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, однако не удержала ничью.

Защитник «Урала» Сильвие Бегич принес победу хозяевам поля на 90+2-й минуте. Матч завершился победой 3:2.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмирован полузащитник Зикрула Магомедов.

Состояние команды: для «Черноморца» данный матч станет первым в сезоне при домашних трибунах. Команда надеяться на удачное выступление.

Несмотря на блеклый старт, «Черноморец» по праву считается одним из претендентов на повышение по итогам сезона, и в этом матче команда намерена это доказать.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Тульский «Арсенал» начал сезон в Первой лиге с двух ничейных матчей.

С двумя баллами команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Разница мячей — 2:2.

Последние матчи: в первом туре «Арсенал» поделил очки в матче против КАМАЗа (1:1). В составе туляков отличился нападающий Амур Калмыков.

Во втором туре «Арсенал» вновь не смог победить. Команда сыграла вничью при домашних трибунах против «Шинника» (1:1). На этот раз забитым мячом отметился полузащитник Эдарлин Рейес.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: игра «Арсенала» на старте сезона вызывает множество вопросов, касаемо перспектив клуба в борьбе за повышение.

В матчах не с самыми сильными соперниками туляки смотрелись неубедительно. Команда не смогла удержать победу в двух матчах к ряду.

«Черноморец» может считаться более крепким оппонентом и точно создаст проблемы тульскому «Арсеналу».

Статистика для ставок

«Черноморец» пропустил четыре мяча за два матча

«Арсенал» сыграл два матча вничью подряд

«Черноморец» имеет проблемы с составом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничейный результат оценивается в 3.00, а победа «Арсенала» — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.43 соответственно.

Прогноз: «Черноморец» выглядит солиднее и обладает более качественным составом.

Ставка: Победа «Черноморца» в матче за 2.12.

Прогноз: можно предположить игру с малым количеством забитых мячей.

Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.34.