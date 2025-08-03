ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Шальке празднуют голНовый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой» Рамиро Ди ЛусианоУ ЦСКА будет свой Лусиано. «Армейцы» в Аргентине нашли замену Келлвену Дезире Дуэ и Энцо Фернандес Деньги против традиций: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке
  • 11:36
    • Карраскаль прошел медосмотр для «Фламенго»
  • 10:47
    • «Эстудиантес» близок к трансферу Адольфо Гайча из ЦСКА
  • 15:59
    • The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»
  • 15:53
    • Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола
  • 15:37
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сыграл результативную ничью
  • 14:55
    • «СЭ»: Виллиан Роша завершает переход в «Аль-Джазиру» из ЦСКА
  • 14:41
    • Агент Самуэле Биринделли подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту
    Все новости спорта

    «Черноморец» справиться с тульским «Арсеналом»

    Черноморец — Арсенал Тула: прогноз на футбол и ставка за 2.12

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Черноморец Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Черноморец» — «Арсенал» Тула
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футбольный клуб «Черноморец»
    «Черноморец» встретится с тульским «Арсеналом» в матче 3-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 августа и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Черноморец» — «Арсенал» Тула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2025 года

    Черноморец

  • Новороссийск
    •  Черноморец 19:00 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Черноморец»

    Турнирное положение: «Черноморец» после двух туров Первой лиги занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

    В активе команды из Новороссийска по одному поражению и ничейному результату. Клуб забил три мяча, пропустив четыре от соперников.

    Черноморец — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.143.003.55Бонус$1500
    •

    Последние матчи: в первом туре «Черноморец» поделил очки с клубом «Родина» (1:1). Ничью принес гол Владислава Мастерного.

    Во втором туре «Черноморец» выдал яркий матч против «Урала» в гостях. Команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, однако не удержала ничью.

    Защитник «Урала» Сильвие Бегич принес победу хозяевам поля на 90+2-й минуте. Матч завершился победой 3:2.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: травмирован полузащитник Зикрула Магомедов.

    Состояние команды: для «Черноморца» данный матч станет первым в сезоне при домашних трибунах. Команда надеяться на удачное выступление.

    Несмотря на блеклый старт, «Черноморец» по праву считается одним из претендентов на повышение по итогам сезона, и в этом матче команда намерена это доказать.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Тульский «Арсенал» начал сезон в Первой лиге с двух ничейных матчей.

    С двумя баллами команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. Разница мячей — 2:2.

  • Деньги против традиций: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке
  • Американские болельщики будут в восторге, европейские — в ярости
  • Сегодня

    • Последние матчи: в первом туре «Арсенал» поделил очки в матче против КАМАЗа (1:1). В составе туляков отличился нападающий Амур Калмыков.

    Во втором туре «Арсенал» вновь не смог победить. Команда сыграла вничью при домашних трибунах против «Шинника» (1:1). На этот раз забитым мячом отметился полузащитник Эдарлин Рейес.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: игра «Арсенала» на старте сезона вызывает множество вопросов, касаемо перспектив клуба в борьбе за повышение.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В матчах не с самыми сильными соперниками туляки смотрелись неубедительно. Команда не смогла удержать победу в двух матчах к ряду.

    «Черноморец» может считаться более крепким оппонентом и точно создаст проблемы тульскому «Арсеналу».

    Статистика для ставок

    • «Черноморец» пропустил четыре мяча за два матча

    • «Арсенал» сыграл два матча вничью подряд

    • «Черноморец» имеет проблемы с составом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается с коэффициентом 2.12. Ничейный результат оценивается в 3.00, а победа «Арсенала» — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.60 и 1.43 соответственно.

    Прогноз: «Черноморец» выглядит солиднее и обладает более качественным составом.

    Ставка: Победа «Черноморца» в матче за 2.12.

    Прогноз: можно предположить игру с малым количеством забитых мячей.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Уфа — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кызылжар — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урал — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ланс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Микельсен — Тьен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кесслер — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Черноморец — Арсенал Тула: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 03.08.202519:00. «Черноморец» справиться с тульским «Арсеналом»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры