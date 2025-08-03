В 3-м туре российской Премьер-лигивстретятся на стадионе «Самара Арена». Начало в 13:30 по мск.

«Спартак» приехал в Тольятти после унизительного домашнего поражения от «Балтики» (0:3), поэтому «красно-белые» будут злыми. Для них очень важно взять 3 очка. Ранее им удалось победить «Ростов» в Кубке России. Теперь они наверняка хотят закрепить успех.

«Акрон» в нынешнем сезоне удачно стартовал, начав с ничьи против «Крыльев». После этого хозяева разбили «Сочи» и выиграли в Кубке у «Балтики».

Календарь и таблица РПЛ

Сможет ли «Акрон» огорчить оппонентов из столицы? За «Спартаком» были три последние встречи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Спартака» не должно быть много проблем. Ставки на победу принимаются с котировками 4.50 и 1.72.

Эксперты LiveSport дали прогноз на игру. Они учли, что все 4 встречи команд принесли больше 3 голов. По их мнению, игра будет результативной, а «Спартак» будет ближе к успеху.

Искусственный интеллект не согласен с аналитиками и пророчит «Акрону» победу 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.