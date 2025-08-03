1-й таймАкрон — СпартакОнлайн
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    Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)«Акрон» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция
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    «Акрон» — «Спартак»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 3-м туре российской Премьер-лиги «Акрон» и «Спартак» встретятся на стадионе «Самара Арена». Начало в 13:30 по мск.

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    «Спартак» приехал в Тольятти после унизительного домашнего поражения от «Балтики» (0:3), поэтому «красно-белые» будут злыми. Для них очень важно взять 3 очка. Ранее им удалось победить «Ростов» в Кубке России. Теперь они наверняка хотят закрепить успех.

    «Акрон» в нынешнем сезоне удачно стартовал, начав с ничьи против «Крыльев». После этого хозяева разбили «Сочи» и выиграли в Кубке у «Балтики».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сможет ли «Акрон» огорчить оппонентов из столицы? За «Спартаком» были три последние встречи.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Спартака» не должно быть много проблем. Ставки на победу принимаются с котировками 4.50 и 1.72.

    • Эксперты LiveSport дали прогноз на игру. Они учли, что все 4 встречи команд принесли больше 3 голов. По их мнению, игра будет результативной, а «Спартак» будет ближе к успеху.

    • Искусственный интеллект не согласен с аналитиками и пророчит «Акрону» победу 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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