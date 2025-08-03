«Спартак» приехал в Тольятти после унизительного домашнего поражения от «Балтики» (0:3), поэтому «красно-белые» будут злыми. Для них очень важно взять 3 очка. Ранее им удалось победить «Ростов» в Кубке России. Теперь они наверняка хотят закрепить успех.
«Акрон» в нынешнем сезоне удачно стартовал, начав с ничьи против «Крыльев». После этого хозяева разбили «Сочи» и выиграли в Кубке у «Балтики».
Сможет ли «Акрон» огорчить оппонентов из столицы? За «Спартаком» были три последние встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Спартака» не должно быть много проблем. Ставки на победу принимаются с котировками 4.50 и 1.72.
- Эксперты LiveSport дали прогноз на игру. Они учли, что все 4 встречи команд принесли больше 3 голов. По их мнению, игра будет результативной, а «Спартак» будет ближе к успеху.
- Искусственный интеллект не согласен с аналитиками и пророчит «Акрону» победу 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
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