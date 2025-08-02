Сон Хын Мин сообщил об уходе из «Тоттенхэма»

Форвардзаявил, что хочет уйти из лондонского клуба.

«Я попросил разрешения покинуть "Тоттенхэма". Решение принято, я сделал здесь все, что мог, и теперь мне нужен новый вызов. Это самое трудное решение в моей жизни. Я приехал в Северный Лондон ребенком, а ухожу молодым человеком. Спасибо всем болельщикам "Шпор", которые подарили мне столько любви», — приводит football.london слова Сона.

Сон сыграл за «Тоттенхэм» 454 матча, забил 173 гола и сделал 101 результативную передачу.

Ранее футболистом интересовался «Лос-Анджелес», а также клубы из Саудовской Аравии.