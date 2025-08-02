«Крылья Советов» разбили «Ростов», Раков сделал дубль

В матче третьего тура РПЛна выезде разгромилисо счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Вадим Раков, еще по голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. За хозяев же забил Егор Голенков.

Отметим, что ростовчане доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Виктора Мелехина.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Крылья Советов 1:4 Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')

Календарь и таблица РПЛ

У «Крыльев Советов» стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Ростова» нет очков и 14-я строчка.