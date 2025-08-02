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    «Крылья Советов» разбили «Ростов», Раков сделал дубль

    «Ростов» — «Крылья Советов»: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче третьего тура РПЛ «Крылья Советов» на выезде разгромили «Ростов» со счетом 4:1.

    Вадим Раков
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    Вадим Раков

    В составе победителей дублем отметился Вадим Раков, еще по голу на счету Сергея Божина и Максима Витюгова. За хозяев же забил Егор Голенков.

    Отметим, что ростовчане доигрывали поединок вдесятером из-за удаления Виктора Мелехина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Крылья Советов 1:4
    Голы: 0:1 Вадим Раков (11'), 0:2 Сергей Божин (56'), 1:2 Егор Голенков (66'), 1:3 Вадим Раков (74'), 1:4 Максим Витюгов (84') Предупреждения: Андрей Лангович (33'), Виктор Мелёхин (64')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Крыльев Советов» стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Ростова» нет очков и 14-я строчка.

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