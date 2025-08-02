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    Погребняк: За счет сплоченности и дисциплины «Балтика» показывает такие результаты

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    Бывший нападающий «Балтики» Павел Погребняк высказался о результатах калининградской команды на старте сезона РПЛ.

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «По себе знаю, что на дистанции "Балтике" будет тяжело показывать такие результаты. Но начало действительно впечатляет. Когда я играл в "Балтике", по-моему, в первых трёх турах у нас было девять очков. То была Первая лига, но тем не менее я сравниваю. "Балтика" для меня не чужая команда — я там провёл классное время, и этот клуб дал мне ступень вверх.

    За счет сплоченности и дисциплины команда показывает такие результаты. Видна тренерская рука. Конечно, не без удачи: в матче со "Спартаком" удаление сыграло со знаком "плюс" в пользу "Балтики". Всё это в совокупности даёт результат», — цитирует Погрбняка «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в активе «Балтики» сейчас четыре очка и третье место в турнирной таблице РПЛ.

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