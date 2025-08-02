Источник: Миралем Пьянич близок к переходу в МЛС

Клуб МЛСнаходится в шаге от подписания двухлетнего контракта с боснийским полузащитником, сообщает журналист

Сделка будет оформлена на правах свободного агента, и для укладки в бюджет клуба будет использована схема TAM (Targeted Allocation Money). В будущем сезоне ожидается повышение зарплаты Пьянича с переводом его в статус DP (Designated Player).

35-летний Пьянич в сезоне-2024/2025 сыграл 25 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России, отметившись тремя результативными передачами. Летом полузащитник покинул московский клуб по окончании контракта.

«Сент-Луис» занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции МЛС нынешнего сезона.