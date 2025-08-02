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    Франк: Сон Хын Мин — легенда «Тоттенхэма» во всех смыслах

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    Наставник «Тоттенхэма» Томас Франк высоко оценил потенциал форварда Сон Хын Мина. Нападающий уйдет из лондонской команды летом 2025 года.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    «Сон — подлинная легенда "Тоттенхэма" во всех смыслах. На мой взгляд, он входит в число лучших вингеров в истории Премьер-лиги», — приводит слова Франка агентство AP.

    Сон Хын Мин перешел в лондонский клуб из немецкого «Байера» в 2015 году. За 10 лет он провел 454 матча в составе «шпор», забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

    Соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего Сона составляет 20 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на корейского футболиста претендуют клубы из Саудовской Аравии, а также американский «Лос-Анджелес».

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