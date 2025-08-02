Тренер «Крыльев Советов» Адиев: Наша игра улучшается

Главный тренер самарскихвысказался об игре команды в последних матчах.

«На сегодняшний день наша игра улучшается. С "Краснодаром" были длительные отрезки, в которых мы выглядели лучше, чем в первых двух матчах, но есть ещё над чем работать.

Для нас каждая потеря игроков, когда идёт становление команды, — потеря. Но сейчас благодаря руководству клуба у нас увеличивается глубина состава», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Календарь и таблица РПЛ

У «Крыльев Советов» четыре очка и пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 августа команда из Самары сыграет против «Ростова».