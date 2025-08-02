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    Тренер «Крыльев Советов» Адиев: Наша игра улучшается

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался об игре команды в последних матчах.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «На сегодняшний день наша игра улучшается. С "Краснодаром" были длительные отрезки, в которых мы выглядели лучше, чем в первых двух матчах, но есть ещё над чем работать.

    Для нас каждая потеря игроков, когда идёт становление команды, — потеря. Но сейчас благодаря руководству клуба у нас увеличивается глубина состава», — приводит слова Адиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Крыльев Советов» четыре очка и пятое место в турнирной таблице РПЛ. 2 августа команда из Самары сыграет против «Ростова».

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