Деле Алли собирается завершить карьеру

Известный английский полузащитникблизок к завершению профессиональной карьеры, информирует La Gazzetta dello Sport.

Сейчас 29-летний игрок выступает за итальянский «Комо» и провел всего один матч за команду в Серии А в марте 2025 года. Причем, он появился на поле во втором тайме и был удален спустя несколько минут за грубый фол, а после этого он больше не выходил на поле до конца сезона.

До перехода в «Комо» Алли не выступал нигде 2,5 года. Сейчас Деле отстранен от занятий с основой и тренируется индивидуально.

Хавбек стал известен по выступлениям за «Тоттенхэм» и сборную Англии (37 матчей, 3 гола).