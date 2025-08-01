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    Деле Алли собирается завершить карьеру

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    Известный английский полузащитник Деле Алли близок к завершению профессиональной карьеры, информирует La Gazzetta dello Sport.

    Деле Алли
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    Деле Алли

    Сейчас 29-летний игрок выступает за итальянский «Комо» и провел всего один матч за команду в Серии А в марте 2025 года. Причем, он появился на поле во втором тайме и был удален спустя несколько минут за грубый фол, а после этого он больше не выходил на поле до конца сезона.

    До перехода в «Комо» Алли не выступал нигде 2,5 года. Сейчас Деле отстранен от занятий с основой и тренируется индивидуально.

    Хавбек стал известен по выступлениям за «Тоттенхэм» и сборную Англии (37 матчей, 3 гола).

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