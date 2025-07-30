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    Тедеев — о победном голе «Акрона»: Всё случилось по делу

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победном голе своей команды в концовке матча 1-го тура группового этапа Кубка России против «Балтики» (2:1).

    Заур Тедеев — главный тренер «Акрона»
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    Заур Тедеев — главный тренер «Акрона»

    «Были мысли, что сейчас будет серия пенальти? Как они могут быть, если игра состоит из определенного времени, плюс добавленное? Соответственно, всегда надо верить и как раз таки этот крайний угловой почему‑то мне вселил ещё большую уверенность. Потому что мы хорошо, правильно играя, этот угловой заработали.

    Всё случилось по делу. Как раз тот случай, когда достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку. Были близки к тому, чтобы поразить до углового, но так сложилось, что защитник сыграл хорошо, выбил мяч на угловой, но потом сыграли хорошо все мы.

    Как оценю дебют новичков? Для нас это очень важно. Стратегическое направление футбольного клуба — давать возможность и заигрывать молодых футболистов. Это тоже для нас очень важный посыл, поэтому мы от себя делаем всё максимально возможное, чтобы эти игроки росли. Всё делает для этого руководство клуба, болельщики помогают. Поэтому этот дебют я хотел бы оценить сегодня с положительной стороны.

    Надо обратить внимание на то, что за полтора года состоялось девять дебютов молодых футболистов. Мы этим очень гордимся, очень дорожим и дальше надеемся, что будет больше», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

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