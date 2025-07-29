«Акрон» вырвал победу у «Балтики» в Кубке России, Беншимол оформил дубль

обыграл(2:1) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России

На 7-й минуте хозяева вышли вперед. Арбитр назначил пенальти в ворота «Балтики», игрок «Акрона» Беншимол успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Калининградцы сумели сравнять счет на 14-й минуте благодаря голу Тентона Йенне.

Уже на 90+7-й минуте игрок «Акрона» Беншимол оформил дубль и принес победу для своей команды.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — Балтика 2:1 Голы: 1:0 Беншимол (пенальти) (7'), 1:1 Тентон Йенне (14'), 2:1 Беншимол (90+7') Акрон: Роберто Фернандес, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару (Марат Таймуразович Бокоев, 46'), Хетаг Хосонов (Алекса Джурашович, 73'), Максим Кузьмин (Ифет Джаковац, 64'), Кирилл Данилин, Dmitriev A., Беншимол, Terekhovsky I., Shershov N. (Константин Савичев, 59'), Bazilevskiy N. (Стефан Лонча, 59') Балтика: Егор Любаков, Кевин Андраде, Александр Филин (Belikov I., 62'), Элдар Чивич (Илья Стефанович, 56'), Диего Луна (Сергей Варатынов, 80'), Айман Мурид, Стефан Ковач (Натан Гассама, 62'), Юрий Ковалёв, Амир Мохаммад (Мингиян Бевеев, 46'), Тентон Йенне, Дмитрий Никитин

После этого матча «Акрон» занимает 1-е место в группе D Кубка России (3 очка), а «Балтика» — на 4-й позиции.

В следующем матче «Акрон» сыграет против «Спартака» 3-го августа в матче РПЛ, а «Балтика» в тот же день встретится с «Оренбургом».