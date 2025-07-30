Федорищев высказался о влиянии агентов на клубы РПЛ

Губернатор Самарской областипрокомментировал свое отношение к футбольным агентам.

«Как относитесь к футбольным агентам? Это абсолютно нормальная система взаимодействия в любом виде спорта, где большие ставки и деньги. Агентские системы присутствуют в разных сферах и странах.

Но есть добросовестные агенты, а есть не очень. Некоторые агенты проросли в клубах через тренерский штаб, руководство — влияют на игру в худшую сторону за счет своей плохой деятельности, выкачивают деньги. Иногда и бюджетные. Это плохая история, но их не так много. Знаю, что по большинству из них будут приняты корректные и серьезные решения», — сказал Федорищев «СЭ».

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Федорищев пришел в «Крылья Советов» по ходу прошлого сезона. Летом команду возглавил новый главный тренер Магомед Адиев, сменивший Игоря Осинькина.