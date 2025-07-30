Хозяева пока что без побед в новом сезоне. Они проиграли «Спартаку» и сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ. При этом их оппонент уступил в двух поединках старта сезона без единого забитого гола.
Этот матч — отличный шанс изменить ситуацию. Однако в данной паре еще не было результативных очных встреч. За две сыгранных был забит один мяч. Он в активе «Пари НН». Последняя встреча команд завершилась нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: фаворитом считается «Динамо», коэффициенты составляют 2.07 и 3.80 соответственно.
- Эксперты LiveSport назвали победителя предстоящего матча. Узнать можно здесь.
- ИИ ожидает, что результат 0:0 снова повториться.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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