Матч первого тура Кубка Россиисостоится 30 июля в 18:45 мск.

Хозяева пока что без побед в новом сезоне. Они проиграли «Спартаку» и сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ. При этом их оппонент уступил в двух поединках старта сезона без единого забитого гола.

Этот матч — отличный шанс изменить ситуацию. Однако в данной паре еще не было результативных очных встреч. За две сыгранных был забит один мяч. Он в активе «Пари НН». Последняя встреча команд завершилась нулевой ничьей.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: фаворитом считается «Динамо», коэффициенты составляют 2.07 и 3.80 соответственно.

Эксперты LiveSport назвали победителя предстоящего матча. Узнать можно здесь.

ИИ ожидает, что результат 0:0 снова повториться.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.