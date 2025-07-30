18:30ЦСКА — ЛокомотивОнлайн
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    «Динамо» Махачкала — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч первого тура Кубка России «Динамо» Махачкала«Пари НН» состоится 30 июля в 18:45 мск.

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    Хозяева пока что без побед в новом сезоне. Они проиграли «Спартаку» и сыграли вничью с «Оренбургом» в РПЛ. При этом их оппонент уступил в двух поединках старта сезона без единого забитого гола.

    Этот матч — отличный шанс изменить ситуацию. Однако в данной паре еще не было результативных очных встреч. За две сыгранных был забит один мяч. Он в активе «Пари НН». Последняя встреча команд завершилась нулевой ничьей.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: фаворитом считается «Динамо», коэффициенты составляют 2.07 и 3.80 соответственно.

    • Эксперты LiveSport назвали победителя предстоящего матча. Узнать можно здесь.

    • ИИ ожидает, что результат 0:0 снова повториться.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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