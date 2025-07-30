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    Динамо Махачкала — Пари НН: прогноз на Кубок России и ставка за 2.08

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Пари НН»
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    Гамид Агаларов
    30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 30 Июля 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 18:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы начали чемпионат неудачно. Пока команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Махачкала в двух стартовых турах РПЛ набрал всего один балл. Пропускает команда в среднем гол за матч.

    Динамо Мх — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Махачкала не уступил «Оренбургу» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Спартака» (0:1). Плюс поединок с «Ростовом» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Динамо» Махачкала забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Махачкалинцы намерены избежать борьбы за выживание. Вот только в кадровом плане команда выглядит скромно.

    Причем «Динамо» Махачкала традиционно неудачно противостоит «Пари НН». В двух очных поединках команда разжилась лишь одной ничьей, не отличившись ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Махачкалинцы явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оборона нижегородцев нынче походит на проходной двор.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы провалили старт нового чемпионата России. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Пари НН» уступил в обоих своих стартовых поединках. К тому же команда пропустила в свои ворота 5 мячей, не забив ни разу.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пари НН» был бит «крылышками» (0:2).

    До того команда по всем статьям уступила «Краснодару» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от КАМАЗа (1:3).

    При этом «Пари НН» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Нижегородцы уступили в трех своих последних поединках. А вот в Кубке страны команда намерена побороться за 2 место в группе.

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    При этом «Пари НН» в первых турах выглядел откровенно неубедительно. Тем не менее, нижегородцы неплохо укрепились, и явно постараются поправить положение.

    Команда не может отличиться уже 2 матча кряду. А вот пропускали нижегородцы в трех своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Нет сомнений, что команда Алексея Шпилевского собирается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Нижегородцы проиграли в 3 своих последних матчах

    • «Динамо» Махачкала не может победить уже 3 с половиной месяца

    • «Пари НН» еще ни разу не пропускал от махачкалинцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.

    Прогноз: Махачкалинцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Команда Шпилевского имеет огромные проблемы в плане реализации, решить которые вряд ли быстро успеет.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.32

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Махачкала — Пари НН?

    Матч Динамо Махачкала — Пари НН состоится 30 июля 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Фонбет Кубок России.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Махачкала — Пари НН?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Махачкала — Пари НН?

    Смотреть матч турнира Фонбет Кубок России в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Махачкала — Пари НН?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.92.

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    Динамо Махачкала — Пари НН: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 30.07.202518:30. Долгожданная виктория махачкалинцев?
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