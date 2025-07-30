Динамо Махачкала — Пари НН: прогноз на Кубок России и ставка за 2.08

Динамо Мх
Пари НН
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы начали чемпионат неудачно. Пока команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Махачкала в двух стартовых турах РПЛ набрал всего один балл. Пропускает команда в среднем гол за матч.
Динамо Мх — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Махачкала не уступил «Оренбургу» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Спартака» (0:1). Плюс поединок с «Ростовом» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Динамо» Махачкала забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Махачкалинцы намерены избежать борьбы за выживание. Вот только в кадровом плане команда выглядит скромно.
Причем «Динамо» Махачкала традиционно неудачно противостоит «Пари НН». В двух очных поединках команда разжилась лишь одной ничьей, не отличившись ни разу.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Махачкалинцы явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оборона нижегородцев нынче походит на проходной двор.
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы провалили старт нового чемпионата России. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Пари НН» уступил в обоих своих стартовых поединках. К тому же команда пропустила в свои ворота 5 мячей, не забив ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пари НН» был бит «крылышками» (0:2).
До того команда по всем статьям уступила «Краснодару» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от КАМАЗа (1:3).
При этом «Пари НН» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нижегородцы уступили в трех своих последних поединках. А вот в Кубке страны команда намерена побороться за 2 место в группе.
При этом «Пари НН» в первых турах выглядел откровенно неубедительно. Тем не менее, нижегородцы неплохо укрепились, и явно постараются поправить положение.
Команда не может отличиться уже 2 матча кряду. А вот пропускали нижегородцы в трех своих последних поединках.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Нет сомнений, что команда Алексея Шпилевского собирается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- Нижегородцы проиграли в 3 своих последних матчах
- «Динамо» Махачкала не может победить уже 3 с половиной месяца
- «Пари НН» еще ни разу не пропускал от махачкалинцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.
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Прогноз: Махачкалинцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.
Команда Шпилевского имеет огромные проблемы в плане реализации, решить которые вряд ли быстро успеет.
Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32