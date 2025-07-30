Динамо Махачкала — Пари НН: прогноз на Кубок России и ставка за 2.08

30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Пари НН». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы начали чемпионат неудачно. Пока команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Махачкала в двух стартовых турах РПЛ набрал всего один балл. Пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Динамо» Махачкала не уступил «Оренбургу» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Спартака» (0:1). Плюс поединок с «Ростовом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Динамо» Махачкала забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Махачкалинцы намерены избежать борьбы за выживание. Вот только в кадровом плане команда выглядит скромно.

Причем «Динамо» Махачкала традиционно неудачно противостоит «Пари НН». В двух очных поединках команда разжилась лишь одной ничьей, не отличившись ни разу.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Махачкалинцы явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оборона нижегородцев нынче походит на проходной двор.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы провалили старт нового чемпионата России. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Пари НН» уступил в обоих своих стартовых поединках. К тому же команда пропустила в свои ворота 5 мячей, не забив ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пари НН» был бит «крылышками» (0:2).

До того команда по всем статьям уступила «Краснодару» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от КАМАЗа (1:3).

При этом «Пари НН» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижегородцы уступили в трех своих последних поединках. А вот в Кубке страны команда намерена побороться за 2 место в группе.

При этом «Пари НН» в первых турах выглядел откровенно неубедительно. Тем не менее, нижегородцы неплохо укрепились, и явно постараются поправить положение.

Команда не может отличиться уже 2 матча кряду. А вот пропускали нижегородцы в трех своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Нет сомнений, что команда Алексея Шпилевского собирается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

Нижегородцы проиграли в 3 своих последних матчах

«Динамо» Махачкала не может победить уже 3 с половиной месяца

«Пари НН» еще ни разу не пропускал от махачкалинцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.62.

Прогноз: Махачкалинцы выглядят монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

Команда Шпилевского имеет огромные проблемы в плане реализации, решить которые вряд ли быстро успеет.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.32