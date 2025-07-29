Тарханов: Думаю, Семака пока не устраивает игра Глушенкова

Футбольный экспертвысказался о возможном конфликте главного тренераи нападающего команды

«Что думаю о конфликте Семака с Глушенковым? Какой может быть конфликт между тренером и игроком? Футболист должен играть, а тренер — тренировать. Думаю, Семака пока не устраивает игра Глушенкова. В прошлом сезоне он очень хорошо начал, а потом получил травму. После неё Максим смотрелся на поле неброско. Сможет ли он заиграть в "Зените" так ярко, как вначале? Посмотрим.

Глушенков не вписывается в игровую схему Семака? Футболист должен сам себя вписывать (смеётся). А так всё, конечно, непросто. Если его продавать, то кто купит? Нюансов много. Надо его воспитывать. Он не такой старый. Думаю, уходить Глушенкову никуда не надо. Необходимо, чтобы он сам себя заставил тренироваться на полную мощь и по полной программе выкладываться на поле», — сказал Тарханов изданию «Евро-Футбол. Ру».

В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 2 матча и не отметился результативными действиями. В прошлом поединке против «Рубина» (2:2) Семак заменил Глушенкова в перерыве.