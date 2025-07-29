Морено: Надеюсь, что реакция игроков будет соответствующая

Главный тренерподелился мыслями перед матчем противв 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Очень сложное начало сезона. Мы ожидали этого, учитывая изменения в нашей структуре, учитывая поздний приход игроков, многие футболисты к нам присоединились достаточно поздно, поэтому мы сейчас наигрываем сочетания. Надеюсь, что через две‑три недели мы будем в оптимальной форме.

"Динамо" — типичная команда Карпина, которая много владеет мячом, высокие интенсивность и прессинг. Мы готовились к этому и знаем, что матч будет непростой.

Отклик от команды после двух поражений на старте сезона? После таких матчей нужно показать реакцию, но мы можем оценить эту реакцию только после игры. Но мы провели анализ, проговорили те ошибки, которые у нас были, чтобы их в последствии не повторять. Я считаю, что сегодня мы должны биться с желанием показать, что произошедшее в прошлом матче несвойственно клубу, это было недоразумение, сегодня мы должны реабилитироваться. Надеюсь, что реакция игроков будет соответствующая», — приводит слова Морено «Матч ТВ».