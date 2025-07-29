1-й таймДинамо — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Динамо» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:45
    • Московское «Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 15:48
    • Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»
  • 18:45
    • «Барселона» посвятила гостевую форму на новый сезон Коби Брайнту
  • 18:05
    • РИА: Сборная России сыграет с Катаром 7 сентября
  • 17:29
    • Sky Sport: Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии» 31 июля
    Все новости спорта

    Морено: Надеюсь, что реакция игроков будет соответствующая

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Динамо Сочи
    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мыслями перед матчем против «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

    Роберт Морено
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Морено

    «Очень сложное начало сезона. Мы ожидали этого, учитывая изменения в нашей структуре, учитывая поздний приход игроков, многие футболисты к нам присоединились достаточно поздно, поэтому мы сейчас наигрываем сочетания. Надеюсь, что через две‑три недели мы будем в оптимальной форме.

    "Динамо" — типичная команда Карпина, которая много владеет мячом, высокие интенсивность и прессинг. Мы готовились к этому и знаем, что матч будет непростой.

    Отклик от команды после двух поражений на старте сезона? После таких матчей нужно показать реакцию, но мы можем оценить эту реакцию только после игры. Но мы провели анализ, проговорили те ошибки, которые у нас были, чтобы их в последствии не повторять. Я считаю, что сегодня мы должны биться с желанием показать, что произошедшее в прошлом матче несвойственно клубу, это было недоразумение, сегодня мы должны реабилитироваться. Надеюсь, что реакция игроков будет соответствующая», — приводит слова Морено «Матч ТВ».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сочи» будет идти в атаку в желании реабилитироваться
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Быки» уверенно обыграют самарцев?
  • «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Акрон» и «Балтика» сразятся в Кубке России
  • «Акрон» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры