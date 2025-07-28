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    Гвардиола: Успех не падает с неба, хороший результат не даётся даром

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, за счет каких качеств можно добиться успеха в тренерской профессии.

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Многие сходятся во мнении, что я настоящий трудоголик? Ну, я беру паузу… Я научился немного останавливаться. Дело в том, что у тебя есть своего рода ответственность за многих людей, которые тебе доверяют, которые тебя ценят: футболисты, руководство, спортивный директор…

    Ты чувствуешь, что их нельзя подвести. Не знаю, связано ли это с воспитанием или религией, но это чувство вины. Не знаю, ходит ли нынешнее поколение детей в церковь или нет, однако в моё время это было очень важной частью нашего воспитания. И чувство вины за плохие поступки глубоко укоренилось во мне.

    Успех не падает с неба. Хороший результат не даётся даром. Нужно вкладывать время. Другого секрета нет. Есть очень хорошая поговорка, которая гласит, что буква E, обозначающая усилие (esfuerzo — усилие на испанском), стоит перед буквой T, обозначающей талант (talento — талант на испанском). И это правда. Ты либо вкладываешь часы, либо ничего не получается.

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    • Всегда есть работа, которую нужно сделать. Но со временем я также научился отступать и понимать, что порой передышка помогает сделать работу в будущем лучше», — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

    В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» занял 3-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе.

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