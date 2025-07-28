Гвардиола: Успех не падает с неба, хороший результат не даётся даром

Главный тренеррассказал о том, за счет каких качеств можно добиться успеха в тренерской профессии.

«Многие сходятся во мнении, что я настоящий трудоголик? Ну, я беру паузу… Я научился немного останавливаться. Дело в том, что у тебя есть своего рода ответственность за многих людей, которые тебе доверяют, которые тебя ценят: футболисты, руководство, спортивный директор…

Ты чувствуешь, что их нельзя подвести. Не знаю, связано ли это с воспитанием или религией, но это чувство вины. Не знаю, ходит ли нынешнее поколение детей в церковь или нет, однако в моё время это было очень важной частью нашего воспитания. И чувство вины за плохие поступки глубоко укоренилось во мне.

Успех не падает с неба. Хороший результат не даётся даром. Нужно вкладывать время. Другого секрета нет. Есть очень хорошая поговорка, которая гласит, что буква E, обозначающая усилие (esfuerzo — усилие на испанском), стоит перед буквой T, обозначающей талант (talento — талант на испанском). И это правда. Ты либо вкладываешь часы, либо ничего не получается.

Всегда есть работа, которую нужно сделать. Но со временем я также научился отступать и понимать, что порой передышка помогает сделать работу в будущем лучше», — приводит слова Гвардиолы издание GQ.

В прошедшем сезоне «Манчестер Сити» занял 3-е место в таблице АПЛ с 71-м очком в активе.