«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го июля в 20:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (2:1).