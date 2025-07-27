«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Мирлинд Даку — нападающий «Рубина» Фото: globallookpress.com
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го июля в 20:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
В 1-м туре нового сезона РПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (2:1).