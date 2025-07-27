20:00Рубин — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Мостовой («Зенит»)«Рубин» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:16
    • «Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 16:57
    • ЦСКА победил «Ахмат», Круговой сделал дубль
    Все новости спорта

    «Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Рубин» — «Зенит»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Зенит
    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 2-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    «Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

  • «Рубин» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция матча второго тура РПЛ «Рубин» — «Зенит»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 27-го июля в 20:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В 1-м туре нового сезона РПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. «Зенит» одержал победу над «Ростовом» (2:1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли у «Зенита» проблемы с «Рубином»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Факел» уверенно разберется с «Уфой» в матче Первой лиги
  • «Факел» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Испанки совершат блицкриг
  • Англия (ж) — Испания (ж). Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Факел — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Хегельман — Ритеряй
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шяуляй — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Букша — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры