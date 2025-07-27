«Рубин» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 27 июня, в матче второго тура чемпионата России между собой сойдутся казанский «Рубин» и питерский «Зенит». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Перед матчем

21:40 Рассудит сегодняшний поединок Алексей Сухой из города Люберцы.

21:30 Команды сыграют на стадионе «Ак Барс Арена» в столице Татарстана, который вмещает 45 093 зрителя. Ждем аншлаг?

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Жерсон, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

«Рубин»

Казанский коллектив в прошлом сезоне был крепким середняком чемпионата России, с которым легко точно никому не было. Казанцы смогли набрать 45 очков и финишировали седьмыми. То есть, первыми после шестерки лидирующих команд.

В новом сезоне подопечные Рашида Рахимова тоже стартовали мощно, на выезде обыграв «Ахмат» со счетом 2:0. В спаррингах команда из Казани тоже смотрелась здорово, обыграв «Урал» (1:0) и «Енисей» (1:0), но сыграв вничью с «КАМАЗом» (1:1).

Думается, что в новом сезоне «Рубин» будет еще сильнее, опаснее и вполне может побороться за топ-6, но с топами это будет сделать крайне сложно. В любом случае, будет интересно понаблюдать, на что способен «Рубин» и именно игра с «Зенитом» является для него первой настоящей проверкой.

«Зенит»

Питерцы официально объявили этот сезоном годом столетия для клуба, поэтому они будут сделать все, чтобы после годичного перерыва снова примерить на себе золотые медали чемпионата страны. Безусловно, именно команда с берегов Невы и является главным фаворитом сезона. Летние усиления «сине-бело-голубых» тоже об это говорят.

В прошлом сезоне команда из Санкт-Петербурга стала второй. Питерский коллектив достаточно неожиданно пропустил вперед «Краснодар», отстав от него на одно очко, и впервые за семь сезонов не стал чемпионом страны. Также зенитовцы не смогли добыть Кубок страны, уступив ЦСКА.

В новом сезоне «Зенит» начал с непростой и волевой победы над «Ростовом» с результатом 2:1. В спаррингах подопечные Сергея Семака выглядели уверенно, а вот в концовке прошлого сезона обыграли «Ахмат» (3:0) и «Ростов» (1:0). Безусловно, на «Зенит» будут все настраиваться вдвойне и команде будет сложно добывать победы, но состав и класс у команды такой, что она должна это делать.

Очные матчи

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза и все четыре раза выиграл «Зенит», ни разу не пропустив, и с общим счетом 11:0. До этого же, в позапрошлом сезоне, «Рубин» смог на выезде обыграть «Зенит» с результатом 2:0. Вничью команды не играют на протяжении 14 матчей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.65.