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    ЦСКА — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    ЦСКА и «Ахмат» проведут очную встречу в матче 2-го тура РПЛ, который состоится 27 июля в Москве. Начало в 15:00 мск.

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    Прошлый тур стал неудачным для обеих команд. ЦСКА не оправдал ожидания и не смог победить «Оренбург». Матч закончился вничью 0:0. «Ахмат» дома потерпел поражение от «Рубина».

    В любом случае ЦСКА уже выиграл Суперкубок России. Также он доминирует в очной серии. «Армейцы» не проигрывают «Ахмату» 4 поединка, в трех из них они одержали победу. Хозяева будут стремиться к первой победе и «Ахмату» будет сложно их остановить.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что ЦСКА с большой вероятностью выиграет — 1.60 и 5.80 на победу.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают ЦСКА фаворитом и предложили на «армейцев» ставку. Кроме того, в их прогнозе можно ознакомиться к экспертной оценкой Рината Билялетдинова.

    • Искусственный интеллект ставит на равную игру и ничейный результат 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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