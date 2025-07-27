Прошлый тур стал неудачным для обеих команд. ЦСКА не оправдал ожидания и не смог победить «Оренбург». Матч закончился вничью 0:0. «Ахмат» дома потерпел поражение от «Рубина».
В любом случае ЦСКА уже выиграл Суперкубок России. Также он доминирует в очной серии. «Армейцы» не проигрывают «Ахмату» 4 поединка, в трех из них они одержали победу. Хозяева будут стремиться к первой победе и «Ахмату» будет сложно их остановить.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что ЦСКА с большой вероятностью выиграет — 1.60 и 5.80 на победу.
- Эксперты LiveSport.Ru считают ЦСКА фаворитом и предложили на «армейцев» ставку. Кроме того, в их прогнозе можно ознакомиться к экспертной оценкой Рината Билялетдинова.
- Искусственный интеллект ставит на равную игру и ничейный результат 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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