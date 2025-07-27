проведут очную встречу в матче 2-го тура РПЛ, который состоится 27 июля в Москве. Начало в 15:00 мск.

Прошлый тур стал неудачным для обеих команд. ЦСКА не оправдал ожидания и не смог победить «Оренбург». Матч закончился вничью 0:0. «Ахмат» дома потерпел поражение от «Рубина».

В любом случае ЦСКА уже выиграл Суперкубок России. Также он доминирует в очной серии. «Армейцы» не проигрывают «Ахмату» 4 поединка, в трех из них они одержали победу. Хозяева будут стремиться к первой победе и «Ахмату» будет сложно их остановить.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что ЦСКА с большой вероятностью выиграет — 1.60 и 5.80 на победу.

Эксперты LiveSport.Ru считают ЦСКА фаворитом и предложили на «армейцев» ставку. Кроме того, в их прогнозе можно ознакомиться к экспертной оценкой Рината Билялетдинова.

Искусственный интеллект ставит на равную игру и ничейный результат 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.