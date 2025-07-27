«Атланта» давно не побеждала в чемпионате. Клуб никак не может добраться до зоны плей-офф. В этом поединке хозяевам предстоит встреча с непростым соперником, который сейчас в неплохой форме.
«Сиэтл» входит в топ-4 Западной конференции. Он не проигрывает уже 5 поединков. В его интересах продолжать серию, поскольку это даст возможность еще больше закрепиться в зоне плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие котировки: 2.52 на «Атланту», 3.60 на ничью, 2.65 на «Сиэтл».
- Эксперты LiveSport дали прогноз с двумя ставками на игру. С ними можно ознакомиться здесь.
- ИИ уверен, что будет ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атланта» — «Сиэтл» смотрите на LiveCup.Run.
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