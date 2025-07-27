27 июляпроведут очный матч в рамках регулярного чемпионата МЛС. Начало в 02:30 мск.

«Атланта» давно не побеждала в чемпионате. Клуб никак не может добраться до зоны плей-офф. В этом поединке хозяевам предстоит встреча с непростым соперником, который сейчас в неплохой форме.

«Сиэтл» входит в топ-4 Западной конференции. Он не проигрывает уже 5 поединков. В его интересах продолжать серию, поскольку это даст возможность еще больше закрепиться в зоне плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают такие котировки: 2.52 на «Атланту», 3.60 на ничью, 2.65 на «Сиэтл».

Эксперты LiveSport дали прогноз с двумя ставками на игру. С ними можно ознакомиться здесь.

ИИ уверен, что будет ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атланта» — «Сиэтл» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.