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    Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс»
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    Алексей Миранчук
    27 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 27 Июля 2025 года

    Атланта Юнайтед

  • США. MLS
    •  Атланта Юнайтед 02:30 Сиэтл Саундерс

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Пятиполосные» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атланта Юнайтед» на 13 очков отстает от зоны плей-офф. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 23 матчах.

    Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атланта Юнайтед» уступил «Шарлотту» (2:3).

    До того команда подписала мировую с «Чикаго Файр» (2:2). Да и поединок с «Торонто» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пятиполосные» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не может победить уже 2 месяца.

    Причем «Атланта Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Сиэтл Саундерс». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к топ-9.

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сиэтл Саундерс» на 6 зачетных баллов отстает от лидера своей конференции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:2).

    До того команда подписала мировую с «Колорадо Рэпидс» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спортингу» Канзас-Сити (3:2).

    При этом «Сиэтл Саундерс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 37 мячей в 23 поединках чемпионата.

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    При этом «Сиэтл Саундерс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот победила команда в 10 матчах чемпионата.

    Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках. При этом в четырех последних матчах она неизменно пропускала в свои ворота.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Пятиполосные» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

    • «Сиэтл Саундерс» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Атланта Юнайтед» не может победить уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Атланта Юнайтед» неплохо атакует, и явно постарается добыть долгожданную викторию.

    Номинальные хозяева способны прибавить, да и «Сиэтл Саундерс» имеет сложности с надежностью своих тылов.

    Ставка: Победа «Атланта Юнайтед» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс?

    Матч Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс состоится 27 июля 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс?

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

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    Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 27.07.202502:30. Команда Миранчука добудет долгожданную викторию
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