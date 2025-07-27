Атланта Юнайтед — Сиэтл Саундерс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 27 июля 2025 года

27 июля в 24-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Атланта Юнайтед» и «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Пятиполосные» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Атланта Юнайтед» на 13 очков отстает от зоны плей-офф. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атланта Юнайтед» уступил «Шарлотту» (2:3).

До того команда подписала мировую с «Чикаго Файр» (2:2). Да и поединок с «Торонто» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Атланта Юнайтед» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пятиполосные» нынче выглядят не столь уверенно. Команда не может победить уже 2 месяца.

Причем «Атланта Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Сиэтл Саундерс». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к топ-9.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» проводит продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Сиэтл Саундерс» на 6 зачетных баллов отстает от лидера своей конференции. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сиэтл Саундерс» переиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Колорадо Рэпидс» (3:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спортингу» Канзас-Сити (3:2).

При этом «Сиэтл Саундерс» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 37 мячей в 23 поединках чемпионата.

При этом «Сиэтл Саундерс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот победила команда в 10 матчах чемпионата.

Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках. При этом в четырех последних матчах она неизменно пропускала в свои ворота.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Пятиполосные» в среднем пропускают реже 2 мячей за матч

«Сиэтл Саундерс» не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Атланта Юнайтед» не может победить уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 2.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Атланта Юнайтед» неплохо атакует, и явно постарается добыть долгожданную викторию.

Номинальные хозяева способны прибавить, да и «Сиэтл Саундерс» имеет сложности с надежностью своих тылов.

Ставка: Победа «Атланта Юнайтед» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38