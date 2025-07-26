Глебова не удивила игра «Ростова» в матче против «Динамо»

Полузащитник московскогоподелился мыслями после победы в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:0).

«Сегодня была командная борьба. Все удалось, все выкладывались по максимуму.

Можно ли это назвать тренерской дуэлью? Да как хотите, так и называйте.

Что можно отметить сегодня у "Ростова"? Они много борются и бегут. Нового ничего не было.

Насколько понимает требования Карпина команда? Глобально команда понимает все требования Валерия Георгиевича. Другой вопрос, нужно время, чтобы требования работали. Это уже наша кухня. Будем разбираться», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «Динамо» проведет в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Сочи» 29 июля.