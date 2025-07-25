«Ювентус» отказался продавать Йылдыза «Челси» за 68 млн евро

Туринскийотклонил предложениео трансфере полузащитника. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

По данным источника, лондонский клуб был готов заплатить за 20-летнего турецкого футболиста сумму от 65 до 68 миллионов евро. Однако в «Ювентусе» не рассматривают возможность расставания с игроком, который считается важной частью долгосрочного проекта.

Йылдыз перешёл в туринский клуб летом 2022 года на правах свободного агента из «Баварии». Его контракт с «Ювентусом» действует до июня 2029 года.

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В сезоне-2024/25 Йылдыз провел 52 матча во всех турнирах, отметившись 12 голами и 9 результативными передачами.