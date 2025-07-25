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    Люк Шоу может покинуть «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу рассматривает возможность смены клуба, несмотря на действующий контракт с манкунианцами. Об этом сообщает The Sun.

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    По данным издания, 29-летний игрок привлёк внимание нескольких команд из Саудовской Аравии и открыт к потенциальным переговорам.

    Прошлый сезон выдался непростым для Шоу: из-за травмы икроножной мышцы он провёл всего 12 матчей и утратил место в стартовом составе. Хотя футболист успел восстановиться к концовке сезона и принял участие в предсезонном турне и финале Лиги Европы, его позиция в команде остаётся неустойчивой.

    Несмотря на авторитет в раздевалке и статус ветерана, англичанин всерьёз рассматривает возможность ухода уже в зимнее трансферное окно. В случае такого решения «МЮ» вряд ли станет чинить препятствия — сказываются и проблемы с физическим состоянием игрока, и его высокая зарплата.

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