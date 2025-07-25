После первого тура команды подходят не в равных условиях. «Крылья» смогли набрать один пункт благодаря ничье с «Акроном», а вот «Пари НН» проиграл первый матч. Нижегородцам выпал жребий на «Краснодар».
В прошлом сезоне оппоненты провели два зрелищных поединка, забив на двоих 11 голов. Ожидания от этой встречи разные. Кто-то считает, что голов будет мало, кто-то полагает, что команды снова сыграют результативно. Посмотрим, что думают эксперты.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры высоко оценивают шансы «Крыльев» — 1.88 против 4.30, за 3.65 можно поставить на ничью.
- Эксперты LiveSport предсказывают плотную борьбу. Ставки можно найти в их прогнозе.
- Искусственный интеллект уверен, что команды закончат игру нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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