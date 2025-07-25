ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жуан Педро и Коул ПалмерОни снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Крылья Советов Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Крылья Советов» и «Пари НН» откроют программу 2-го тура чемпионата России. Матч состоится 25 июля в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После первого тура команды подходят не в равных условиях. «Крылья» смогли набрать один пункт благодаря ничье с «Акроном», а вот «Пари НН» проиграл первый матч. Нижегородцам выпал жребий на «Краснодар».

    В прошлом сезоне оппоненты провели два зрелищных поединка, забив на двоих 11 голов. Ожидания от этой встречи разные. Кто-то считает, что голов будет мало, кто-то полагает, что команды снова сыграют результативно. Посмотрим, что думают эксперты.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Крыльев» — 1.88 против 4.30, за 3.65 можно поставить на ничью.

    • Эксперты LiveSport предсказывают плотную борьбу. Ставки можно найти в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект уверен, что команды закончат игру нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Пари НН» определить, кто из них сильнее?
  • «Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Первая победа «Арсенала» в сезоне?
  • «Арсенал» Тула — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Быки» снова победят?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Сочи — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ян — Макги
  • Бои
  • Завтра в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры