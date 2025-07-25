откроют программу 2-го тура чемпионата России. Матч состоится 25 июля в 19:00 мск.

После первого тура команды подходят не в равных условиях. «Крылья» смогли набрать один пункт благодаря ничье с «Акроном», а вот «Пари НН» проиграл первый матч. Нижегородцам выпал жребий на «Краснодар».

В прошлом сезоне оппоненты провели два зрелищных поединка, забив на двоих 11 голов. Ожидания от этой встречи разные. Кто-то считает, что голов будет мало, кто-то полагает, что команды снова сыграют результативно. Посмотрим, что думают эксперты.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры высоко оценивают шансы «Крыльев» — 1.88 против 4.30, за 3.65 можно поставить на ничью.

Эксперты LiveSport предсказывают плотную борьбу. Ставки можно найти в их прогнозе.

Искусственный интеллект уверен, что команды закончат игру нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.