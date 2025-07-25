Крылья Советов — Пари НН: прогноз на матч РПЛ, ставка за 3.85

25 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив в минувшем сезоне смог набрать 31 очко и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

За 30 матчей «крылышки» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.

В этом же сезоне самарцы стартовали с ничьей и в настоящий момент имеют в своем активе одно очко.

Последние матчи: в первом туре бело-синие поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).

До этого в спаррингах команда из Самары уступила «Ахмату» (0:1), но сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Прошлый сезон же «Крылья Советов» завершили ничьей с «Факелом» (1:1) и поражениями от «Спартака» (0:2), «Пари НН» (2:5) и «Динамо» (1:3).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова.

Состояние команды: летом у руля команды встал Магомед Адиев, который сменил на этом посту Игоря Осинькина. Пока что сложно делать выводе о перспективах команды, но думается, что это будет та же середина турнирной таблицы, как и в прошлом сезоне.

Вряд ли «Крылья Советов» с нынешним составом смогут зацепиться за что-то большее.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородцы в прошлом сезоне набрали только 27 очков и финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице.

В итоге команда из Нижнего Новгорода играла «стыки» с «Сочи», в которых проиграла, но осталась в РПЛ по причине снятия с турнира «Химок».

Новый сезон нижегородский коллектив начал с крупного поражения и теперь занимает одно из последних мест в таблице.

Последние матчи: на старте турнир «Пари НН» уступил «Краснодару» (0:3). В спаррингах же подопечные Алексея Шпилевского проиграли «КАМАЗу» (1:3), но выиграли у «Сочи» (1:0) и «Текстильщика» (3:0).

Прошлый сезон команда завершилась «стыками» с «Сочи», в которых сначала победила 2:1, а затем уступила 1:3.

Не сыграют: травмирован Александр Эктов.

Состояние команды: летом в «Пари НН» тоже сменился тренер. Вместо белоруса Виктора Гончаренко на этот пост был назначен белорус Алексей Шпилевский. Однако перспективы у команды все равно не радужные.

Все прогнозируют, что команда из Нижнего Новгорода будет вести борьбу за выживание. Думается, что это так и будет, однако в итоге все должно завершиться успехом. Состав у команды приличный.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» не могут победить в 7 матчах подряд, включая товарищеские

«Пари НН» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

В последней очной игре «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.85, а победа «Пари НН» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: вряд ли нам стоит ждать результативного футбола, команды будут действовать от обороны.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.