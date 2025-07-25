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    Смогут ли «Крылья Советов» и «Пари НН» определить, кто из них сильнее?

    Крылья Советов — Пари НН: прогноз на матч РПЛ, ставка за 3.85

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Пари НН»
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    «Крылья Советов»
    25 июля в матче второго тура чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Пари НН». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Июля 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 19:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарский коллектив в минувшем сезоне смог набрать 31 очко и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

    За 30 матчей «крылышки» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.

    Крылья Советов — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    В этом же сезоне самарцы стартовали с ничьей и в настоящий момент имеют в своем активе одно очко.

    Последние матчи: в первом туре бело-синие поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).

    До этого в спаррингах команда из Самары уступила «Ахмату» (0:1), но сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Прошлый сезон же «Крылья Советов» завершили ничьей с «Факелом» (1:1) и поражениями от «Спартака» (0:2), «Пари НН» (2:5) и «Динамо» (1:3).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова.

    Состояние команды: летом у руля команды встал Магомед Адиев, который сменил на этом посту Игоря Осинькина. Пока что сложно делать выводе о перспективах команды, но думается, что это будет та же середина турнирной таблицы, как и в прошлом сезоне.

    Вряд ли «Крылья Советов» с нынешним составом смогут зацепиться за что-то большее.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: нижегородцы в прошлом сезоне набрали только 27 очков и финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице.

    В итоге команда из Нижнего Новгорода играла «стыки» с «Сочи», в которых проиграла, но осталась в РПЛ по причине снятия с турнира «Химок».

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    • Новый сезон нижегородский коллектив начал с крупного поражения и теперь занимает одно из последних мест в таблице.

    Последние матчи: на старте турнир «Пари НН» уступил «Краснодару» (0:3). В спаррингах же подопечные Алексея Шпилевского проиграли «КАМАЗу» (1:3), но выиграли у «Сочи» (1:0) и «Текстильщика» (3:0).

    Прошлый сезон команда завершилась «стыками» с «Сочи», в которых сначала победила 2:1, а затем уступила 1:3.

    Не сыграют: травмирован Александр Эктов.

    Состояние команды: летом в «Пари НН» тоже сменился тренер. Вместо белоруса Виктора Гончаренко на этот пост был назначен белорус Алексей Шпилевский. Однако перспективы у команды все равно не радужные.

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    Все прогнозируют, что команда из Нижнего Новгорода будет вести борьбу за выживание. Думается, что это так и будет, однако в итоге все должно завершиться успехом. Состав у команды приличный.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» не могут победить в 7 матчах подряд, включая товарищеские

    • «Пари НН» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей

    • В последней очной игре «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.85, а победа «Пари НН» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Прогноз: вряд ли нам стоит ждать результативного футбола, команды будут действовать от обороны.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крылья Советов — Пари НН?

    Матч Крылья Советов — Пари НН состоится 25 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крылья Советов — Пари НН?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов — Пари НН?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крылья Советов — Пари НН?

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.85, а победа «Пари НН» — в 3.80.

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