Крылья Советов — Пари НН: прогноз на матч РПЛ, ставка за 3.85

Крылья Советов
Пари НН
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарский коллектив в минувшем сезоне смог набрать 31 очко и финишировал на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
За 30 матчей «крылышки» смогли 36 раз поразить ворота соперника и 51 раз пропустили в свои.
Крылья Советов — Пари НН: коэффициенты букмекеров
В этом же сезоне самарцы стартовали с ничьей и в настоящий момент имеют в своем активе одно очко.
Последние матчи: в первом туре бело-синие поделили очки с «Крыльями Советов» (1:1).
До этого в спаррингах команда из Самары уступила «Ахмату» (0:1), но сыграла вничью со «Спартаком» (2:2).
Прошлый сезон же «Крылья Советов» завершили ничьей с «Факелом» (1:1) и поражениями от «Спартака» (0:2), «Пари НН» (2:5) и «Динамо» (1:3).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Томаса Гальдамеса и Ивана Олейникова.
Состояние команды: летом у руля команды встал Магомед Адиев, который сменил на этом посту Игоря Осинькина. Пока что сложно делать выводе о перспективах команды, но думается, что это будет та же середина турнирной таблицы, как и в прошлом сезоне.
Вряд ли «Крылья Советов» с нынешним составом смогут зацепиться за что-то большее.
«Пари НН»
Турнирное положение: нижегородцы в прошлом сезоне набрали только 27 очков и финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице.
В итоге команда из Нижнего Новгорода играла «стыки» с «Сочи», в которых проиграла, но осталась в РПЛ по причине снятия с турнира «Химок».
Новый сезон нижегородский коллектив начал с крупного поражения и теперь занимает одно из последних мест в таблице.
Последние матчи: на старте турнир «Пари НН» уступил «Краснодару» (0:3). В спаррингах же подопечные Алексея Шпилевского проиграли «КАМАЗу» (1:3), но выиграли у «Сочи» (1:0) и «Текстильщика» (3:0).
Прошлый сезон команда завершилась «стыками» с «Сочи», в которых сначала победила 2:1, а затем уступила 1:3.
Не сыграют: травмирован Александр Эктов.
Состояние команды: летом в «Пари НН» тоже сменился тренер. Вместо белоруса Виктора Гончаренко на этот пост был назначен белорус Алексей Шпилевский. Однако перспективы у команды все равно не радужные.
Все прогнозируют, что команда из Нижнего Новгорода будет вести борьбу за выживание. Думается, что это так и будет, однако в итоге все должно завершиться успехом. Состав у команды приличный.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» не могут победить в 7 матчах подряд, включая товарищеские
- «Пари НН» выиграл только 1 из последних 5 официальных матчей
- В последней очной игре «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» со счетом 5:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.85, а победа «Пари НН» — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
- 2.25Астана — Зимбру: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.55Арарат-Армения — Университатя Клуж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Александрия — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все вполне может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.85.
Прогноз: вряд ли нам стоит ждать результативного футбола, команды будут действовать от обороны.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.