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    «Андерлехт» — «Хеккен»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Андерлехт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Матч второго раунда квалификации Лиги Европы «Андерлехт»«Хеккен» состоится 24 июля в 21:00 по мск.

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    «Андерлехт» провалил концовку прошлого сезона, о чем наверняка очень сильно жалеет. Теперь хозяева имеют хороший шанс забыть старые неудачи. Клуб неплохо провел межсезонье. В 5 матчах он ни разу не проиграл — 2 ничьи, 3 победы.

    «Хеккен» ранее прошел трнавский «Спартак» на пути к этому раунду. Теперь гостям предстоит куда более сложное противостояние. Учитывая, что «Андерлехт» в прошлом сезоне добрался до плей-офф, шведам придется приложить весь свой максимум, чтобы попытаться оставить бельгийский клуб позади.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не сомневаются в успехе «Андерлехта» — 1.42 на хозяев и 7.00 на гостей.

    • Эксперты LiveSport не берутся прогнозировать победителя, но они уверены в результативном исходе. Ставки можно посмотреть здесь.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Хеккен» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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