Матч второго раунда квалификации Лиги Европысостоится 24 июля в 21:00 по мск.

«Андерлехт» провалил концовку прошлого сезона, о чем наверняка очень сильно жалеет. Теперь хозяева имеют хороший шанс забыть старые неудачи. Клуб неплохо провел межсезонье. В 5 матчах он ни разу не проиграл — 2 ничьи, 3 победы.

«Хеккен» ранее прошел трнавский «Спартак» на пути к этому раунду. Теперь гостям предстоит куда более сложное противостояние. Учитывая, что «Андерлехт» в прошлом сезоне добрался до плей-офф, шведам придется приложить весь свой максимум, чтобы попытаться оставить бельгийский клуб позади.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не сомневаются в успехе «Андерлехта» — 1.42 на хозяев и 7.00 на гостей.

Эксперты LiveSport не берутся прогнозировать победителя, но они уверены в результативном исходе. Ставки можно посмотреть здесь.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Хеккен» смотрите на LiveCup.Run.

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