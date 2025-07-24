Андерлехт — Хеккен. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Хеккен». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Хеккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии прошлого сезона.

Команда на 20 очков отстала от ставшего чемпионом «Юниона», на 17 баллов от второго «Брюгге», которому проиграла финал Кубка страны, а также на 11 пунктов от третьего в таблице «Генка».

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле одержал разгром над нидерландским «Дордрехтом» (5:0).

Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах разошелся мировой со счетом 2:2 с представителем Польши — «Ракувом».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Андерлехт» три раза выиграл при двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Каспер Дольберг — лучший бомбардир команды в чемпионате Бельгии прошлого сезона с 18-ю голами.

«Хеккен»

Турнирное положение: «Хеккен» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Швеции над «Мальмё» (0:0) по пенальти.

Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла словацкий «Спартак» Трнава.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионата Швеции клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хальмстадом» (0:0).

Перед этим коллектив из Гетеборга в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах разошелся мировой со «Спартаком» Трнава (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не проиграл при трех победах.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться мировой будет непросто, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Андерлехта» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Андерлехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Хеккен» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Хеккена» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Андерлехта».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12