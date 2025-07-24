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    Пройдет ли «Андерлехт» дальше в Лиге Европы?

    Андерлехт — Хеккен. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Хеккен»
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    Каспер Дольберг
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Хеккен». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Хеккен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 21:00 Хеккен

    Хеккен

  • Гётеборг
    •

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии прошлого сезона.

    Команда на 20 очков отстала от ставшего чемпионом «Юниона», на 17 баллов от второго «Брюгге», которому проиграла финал Кубка страны, а также на 11 пунктов от третьего в таблице «Генка».

    Андерлехт — Хеккен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле одержал разгром над нидерландским «Дордрехтом» (5:0).

    Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах разошелся мировой со счетом 2:2 с представителем Польши — «Ракувом».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Андерлехт» три раза выиграл при двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Каспер Дольберг — лучший бомбардир команды в чемпионате Бельгии прошлого сезона с 18-ю голами.

    «Хеккен»

    Турнирное положение: «Хеккен» получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы благодаря победе в финале Кубка Швеции над «Мальмё» (0:0) по пенальти.

    Команда стартовала в первом раунде отбора континентального турнира, где по итогам двухматчевого противостояния прошла словацкий «Спартак» Трнава.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 16-го тура чемпионата Швеции клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хальмстадом» (0:0).

    Перед этим коллектив из Гетеборга в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги Европы теперь уже в домашних стенах разошелся мировой со «Спартаком» Трнава (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» ни разу не проиграл при трех победах.

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    Это вроде бы говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться мировой будет непросто, если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Три гола команды в квалификации Лиги Европы текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Андерлехта» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Андерлехта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Хеккен» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Хеккена» — в 7.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Андерлехта».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андерлехт — Хеккен?

    Матч Андерлехт — Хеккен состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андерлехт — Хеккен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андерлехт — Хеккен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андерлехт — Хеккен?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андерлехт — Хеккен?

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Хеккена» — в 7.00.

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    Андерлехт — Хеккен: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:00. Пройдет ли «Андерлехт» дальше в Лиге Европы?
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