Украинцы не выиграли ни одного товарищеского матча в межсезонье. Пока непонятно, как может сложиться этот матч для клуба. В любом случае, для «Александрии» это старт в еврокубках в новом сезоне, поэтому номинальные хозяева приложат все усилия.
«Партизан» уже провел 3 официальных поединка. Гости не смогли пройти кипрский АЕК в Лиге Европы, из-за чего и оказался в Лиге конференций. После этого «Партизан» удачно стартовал в чемпионате.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что «Александрия» наконец-то начнет побеждать — 2.33 и 3.05 на победу команд в матче.
- Эксперты LiveSport.Ru полагают, что у «Партизана» больше шансов на успех. Свои ставки они предложили здесь.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Александрии» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Александрия» — «Партизан» смотрите на LiveCup.Run.
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