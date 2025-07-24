Польский Катовице примет матч украинскойи сербского, которые встретятся во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Украинцы не выиграли ни одного товарищеского матча в межсезонье. Пока непонятно, как может сложиться этот матч для клуба. В любом случае, для «Александрии» это старт в еврокубках в новом сезоне, поэтому номинальные хозяева приложат все усилия.

«Партизан» уже провел 3 официальных поединка. Гости не смогли пройти кипрский АЕК в Лиге Европы, из-за чего и оказался в Лиге конференций. После этого «Партизан» удачно стартовал в чемпионате.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что «Александрия» наконец-то начнет побеждать — 2.33 и 3.05 на победу команд в матче.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что у «Партизана» больше шансов на успех. Свои ставки они предложили здесь.

Искусственный интеллект ставит на победу «Александрии» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Александрия» — «Партизан» смотрите на LiveCup.Run.

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