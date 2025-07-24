Александрия — Партизан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Александрия» из Украины дома сыграет против «Партизана» из Сербии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Александрия» — «Партизан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Александрия»

Турнирная таблица: «Александрия» — серебрный призёр украинского чемпионата. В минувшем сезоне «жёлто-чёрные» набрали 67 очков: 20 побед, 7 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Александрия» сыграла контрольный матч против клуба «Славен» и потерпела неудачу со счётом 1:2.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Украинский клуб не может выиграть на протяжении шести матчей, сыграв вничью с «Дунайська Стреда» (0:0) и «Черноморцем» (0:0), а также проиграв клубам «Младость ДГ» (1:2), «Залаэгерсег» (0:1), «Риека» (1:4).

«Партизан»

Турнирная таблица: «Партизан» занял итоговое 2 место в чемпионате Сербии, заработав 73 балла. Команда из Белграда одержала 21 победу, сыграв вничью в 10 матчах и проиграв 6 встреч.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Сербии, выиграв в первом туре у команды «Железничар Панчево» (1:0).

В первом раунде Лиге Европы «Партизан» потерпел фиаско в матче против кипрского АЕКа (2:2 — дома, 0:1 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Партизан» одержал вторую победу подряд, до этого у белградского коллектива три поражения.

Статистика для ставок

«Александрия» — серебряный призёр чемпионата Украины

«Партизан» — серебряный призёр чемпионата Сербии

«Александрия» и «Партизан» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Александрия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа «Партизана» — в 2.90.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Александрия» испытывает проблемы с реализацией моментов, команда не может прервать безвыигрышную серию. «Партизан» после неудачного выступления в Лиге Европы, способен на то, чтобы дать бой равному сопернику.

Ставка: Ф2 (0) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем за матч «Александрия» и «Партизан» забивают по три мяча, так что ожидаем результативного футбола от украинского и сербского клубов.

Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.80.