Непомнящий: От «Краснодара» и «Локомотива» жду более качественной игры, чем в первых матчах

Российский тренерподелился мыслями перед матчем 2-го тура РПЛ между

«Что думаю о предстоящем матче "Краснодар" — "Локомотив"? "Краснодар" выиграл свой матч вне логики. Мне показалось, что "Пари НН" вполне достойно играл. От "Локомотива" тоже хотелось бы видеть больше. Обе команды сыграли ниже моих ожиданий.

В следующем туре они будут играть друг против друга, будет интересно посмотреть. "Краснодар" хорошо настроен, "Локомотив" теперь понимает, что они из себя представляют. Жду от обеих команд более качественной игры, чем в первых матчах.

Фаворит "Краснодар"? Ну, конечно, пока что да», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» в рамках 2-го тура РПЛ состоится 26-го июля в 19:00 по мск.