Лунин решил остаться в «Реале»

Голкипер мадридскогопринял решение остаться в команде, несмотря на ограниченное количество игровых минут в прошлом сезоне и интерес со стороны. Об этом сообщает ESTADIO Deportivo.

По данным источника, предложение от «жёлтой субмарины» предоставляло украинцу возможность получить регулярную практику в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Однако сам Лунин предпочёл остаться в Мадриде и продолжить борьбу за место в составе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

Несмотря на интерес со стороны как испанских, так и зарубежных клубов, Лунин ясно дал понять, что не планирует покидать «Реал» этим летом.

В прошедшем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 14 матчах во всех турнирах, пропустил 19 голов и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности.