Нападающий «Зенита» Энрике стал лидером 1-го тура РПЛ по созданным голевым моментам

Нападающийстал лидером 1-го тура Российской Премьер-Лиги по количеству созданных голевых моментов.

По данным телеграм-канала РУСТАТ, на счету бразильского футболиста три таковых момента. В стартовом матче сезона против «Ростова» (2:1) Энрике голами или результативными передачами не отметился, однако активно участвовал в атакующих действиях команды.

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Следующий матч в рамках 2-го тура РПЛ сине-бело-голубые проведут в гостях против «Рубина» 27 июля, встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Луис Энрике также возглавляет рейтинг по числу удачных обводок в РПЛ с начала года, совершив 49 успешных попыток при 51% эффективности — это заметно больше, чем у ближайшего преследователя Хуана Боселли из «Пари НН» (29 обводок).