Григорян рассказал, кто ему понравился на старте сезона в РПЛ

Известный российский тренеррассказал, кто из игроков может стать открытием этого сезона в российской Премьер-лиге.

«Кто понравился на старте? Буду банален, больше всего шансов запомниться у Жерсона. Давайте оценим первый тур чемпионата… Бразилец вышел на позицию центрального полузащитника, и игра "Зенита" стала солидной. Одно его появление повлияло. Это говорит об уровне игрока. Я думаю, что больше всего шансов проявить себя ярко в этом сезоне именно у Жерсона.

В "Балтике" есть нападающий Хиль и центральный защитник Андраде. Оба футболиста тоже могут ярко себя проявить, у них даже есть шанс получить приглашение в российские топ‑клубы.

Если брать "Сочи", то в их составе есть Крамарич. Он уже играл в премьер‑лиге. Я думаю, это очень квалифицированный и креативный игрок. Он тоже может провести достаточно яркий сезон, — сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

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Хиль забил единственный мяч за "Балтику" в матче против "Динамо" (1:1). Андраде провел все 90 минут на поле и отыграл очень уверенно. Жерсон появился на поле во втором тайме, когда "Зенит" проигрывал "Ростову" и помог одержать победу.